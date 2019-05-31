原标题：把论文写在祖国大地上（人民论坛）

一颗种子很难抵御盐碱，但千千万万颗带着感情的种子却能依靠科技的力量，变坑洼盐碱地为平川良田。中国农业大学师生接力帮助河北曲周从千年盐碱滩变身“米粮川”的故事，犹如一个“看得见的哲理”，谱写出科技为民、科学报国的生动诗篇。

历史上的曲周饱受旱、涝、碱、咸综合危害，“春天白茫茫，夏天水汪汪，只听耧声响，不见粮归仓”，是一个连“老鼠路过都会含着泪离开”的地方。从1973年农大人来到曲周盐碱最厉害的张庄村建立“治碱实验站”开始，46年来，农大师生靠着顽强毅力和坚定信念，持续把“改土治碱、造福曲周”的科技兴农事业发扬光大。习近平总书记期许，“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。”扎根曲周的农大师生，无疑是这一要求的积极践行者。

把论文写在祖国大地上，民生赖之以兴。“理论一经掌握群众，也会变成物质力量。”曲周的巨变，正是得益于对农业科技的充分掌握、恰当使用。曲周老百姓回忆，46年前，农大师生“挽着裤腿，背着自己的行李，蹚着泥水进村”；他们与老百姓一个锅里吃饭，“一身泥、一身汗”地在盐碱滩上摸爬滚打。农大师生所孜孜以求的，概括起来就是惠民、利民、富民、改善民生。习近平总书记深刻指出，“人民的需要和呼唤，是科技进步和创新的时代声音。”农大师生的事迹启示我们，推动科技创新、科技报国，必须坚持以人民为中心，真正把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点。

把论文写在祖国大地上，学问赖之以成。从最初的改土治碱，到帮助编制农业发展规划，再到推动产业化经营、绿色发展，农大师生始终聚焦曲周农业生产中的实际问题，用科研创新服务乡村振兴、“三农”发展的现实需要，让学问走出书斋，散放出强烈的实践之光、科技之美。“穷理以致其知，反躬以践其实。”科学研究不单纯是书斋里的创造，也是实践经验的凝结，而广袤的基层大地，恰有取之不尽的科研素材。在经济和民生需求中体现价值，在祖国最需要的地方建功立业，知识分子大有可为也大有作为。

把论文写在祖国大地上，人才赖之以强。46年来，曲周实验站先后走出两任农大校长、3位院士，培养出50多名教授、500多名研究生，也为当地贡献了5000多名农业技术人员。源于曲周的“科技小院”模式已经走向全国，让300多名研究生长期在农村、农企一线“零距离”学以致用，成长为懂农业、懂经营的科研人才。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，广阔的田野是最好的授业课堂，也是最广的成才舞台。农大在曲周探索出的德智体美劳全面发展的育人模式，为培育时代新人丰富了实践路径。

“纤纤不绝林薄成，涓涓不止江河生。”农大师生急国家之所急、解发展之所难，用实际行动服务于经济社会发展和广大人民群众，赋予了科学研究强大生命力，也在祖国大地上书写下精彩人生。不忘初心、牢记使命，以科技报国的远大抱负，发动科技创新的强大引擎，向着世界科技强国不断前进，我们一定能为实现亿万人民的伟大梦想奠定更为坚实的基础。

(责编：李依环、曹昆)