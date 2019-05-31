西北工业大学今年拟招生3880人 新增人工智能专业

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人民网北京5月31日电 “西北工业大学今年计划招生3880人，相比2018年增加了180人，并从今年开始实施大类招生和大类培养。”近日，该校招生办公室主任管兴华、党委学生工作部副部长王莉，计算机学院人工智能专业首席教授王鹏做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，聚焦西北工业大学的学科历史、新设专业和招生政策等方面进行解读。

今年拟招生3880人 首次实施大类招生和大类培养

“西北工业大学是国内唯一一所同时发展航空、航天、航海人才培养和科学研究的多科性大学，学校隶属于工业和信息化部，入选了2017年教育部公布的‘双一流’建设高校名单。”管兴华介绍，今年学校计划招生3880人，相比2018年增加了180人。这个增量主要来自新开设的人工智能专业，第一年预计招收学生30名左右。另外学校还新增了三个学院，分别是民航学院、微电子学院和网络空间安全学院。

值得关注的是，今年起，西北工业大学将开始实施大类招生和大类培养。管兴华介绍，为打破学科与专业的壁垒，学校将目前招生的56个专业划分为9个大类、两个特殊学院加三个特殊专业的招生，这9个大类分别是航空航天类、海洋工程与技术类、材料与化工类、智能制造类、能源动力类、信息类、管理类、理学类、哲学社会科学类。两个特殊学院其中之一是进行拔尖学生和试验班人才培养的教育实验学院，这也是该校的荣誉学院；另一个学院是中外合作办学的玛丽女王工程学院。三个特殊的专业是指艺术类的产品设计专业、五年制的建筑学专业和空间生物培养的生物技术专业。

此外，在学校的人才培养和就业方面，王莉也作了系统解读。她指出，“关注人、培养人、成就人”是西工大就业工作的总体思路。目前学校充分发挥全员、全过程和全方位育人机制，确定了“学业促发展、就业扶上马、职业送一程、事业帮一生”的校企协同育人模式，同时注重发挥企业在学校育人过程中的作用。

新增人工智能专业 着力发挥数据汇聚优势

据了解，今年西北工业大学首次获批人工智能专业，成为全国首批建设这一专业的35所高校之一。王鹏介绍，西工大信息类方向的学部设置覆盖各个方面，包括自动化学院、计算机学院、网络空间安全学院等院系的专业都围绕信息类展开，人工智能专业也在设学部之中。

“人工智能目前发展比较快，同时也受到了全社会的广泛关注。我们学校在这个方向上，本身具有一些很强的特色。”王鹏介绍，目前人工智能专业的主要研究方向包括智能感知、图像处理、语音处理等基础研究，同时也与航空、航天、航海等学校特色学科有深度结合，并针对特定问题设置了相关特色方向。

王鹏进一步指出，西工大人工智能专业的特别之处在于充分发挥了数据汇聚的作用。目前人工智能的开展有“两只手”在支撑，一只手要有大数据，另外一只手要具备高算力。目前，学校在航空、航天、航海等方向研究上有特定优势，并设立了“空天地海一体化应用技术”国家工程实验室，可以汇聚各类航空、航天、航海的数据。基于这些数据学校在人工智能专业领域能做出更具有特色的研究，这是学校人工智能专业区别于其他高校的重要特点。（李依环 吴梦萱）

(责编：李依环、熊旭)