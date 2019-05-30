中南大学今年拟招生8450名 持续拓宽录取途径

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人民网北京5月30日电 2019年高考已进入倒计时。日前，中南大学本科招生办主任刘铁雄做客人民网2019高招访谈节目《招办主任来了》，系统解答考生和家长关注的热点问题。刘铁雄介绍，今年中南大学招生规模仍保持8450总计划，持续推进大类招生及大类培养政策。

推进大类招生 多举措拓宽录取途径

“学校自去年起在本科一批实行大类招生和大类培养，今年也将继续推行这一模式，让学生充分了解专业后再进行选择。”刘铁雄指出，目前学校共有27个大类、102个专业进行招生。大类培养时间原则上为一年，培养期间，同一大类下各专业培养方案、课程设置和教学要求相同，当学生完成专业确认和分流后，再按各自专业培养方案进行培养。

中南大学位于我国中部地区，今年该校在招生类别方面也调整了计划，旨在支持中西部地区的发展。刘铁雄表示，今年学校在自主招生的名额上对中西部地区和教育资源贫困地区等有所倾斜，为这些地区的学生提供更多上优质大学的机会。此外，今年该校少数民族预科班人数也进一步扩招，预计可达140人，保持连续三年增长。

此外，该校今年还进一步拓宽录取途径，试点中外合作办学本一批招生。刘铁雄谈到，目前学校的中外合作主要面向湖南招生，今年暂定在河南、河北、山东、安徽四个省份本一批投放中外合作办学的计划，进一步支持更多学生到国外交流学习。

启动“1326”行动计划 培养一流本科人才

5月5日，中南大学举行了全校本科教育工作会议，会上正式启动本科教育“1326”行动计划，深化推进一流本科建设。刘铁雄在采访中介绍，“1”指建设中南特色世界一流的本科教育这一目标；“3”指坚持立德树人根本任务、坚持以学生为中心、坚持价值塑造、知识传授、能力培养、智慧启迪的人才培养理念；“2”指将思想政治教育和创新创业教育贯穿于人才培养的全过程；“6”指专业结构优化提质、教书育人能力提升、课堂教学质量提升、协同育人机制深化、国际合作育人拓展和教育资源优先配置等六大工程。

刘铁雄进一步谈到，学校也将着力加强国际合作交流。目前，学校已与英国、法国、德国、俄罗斯、日本等30多个国家和地区200多所大学和科研机构签订了合作交流协议。在人才培养模式上，部分专业采取“2+2”、“3+1+N”等模式，学生毕业后可获得双学位。此外，学校还通过境外实习、暑假计划和短期留学等多种形式，提高学生国际交流的机会，持续打造国际化人才。

刘铁雄补充道，中南大学也在创新人才国际化培养的新模式，建立与世界一流大学联合培养和联合授予学位的体制和机制，打造一批拔尖创新人才海外培养基地、创新创业人才海外实习基地等，实现学生的互换、学分的互认、学位的互授联授。“我们力争2023年，每个学院的学生派出的比例达到所在学院本科生的10%，这是学校国际化办学的目标。”（李依环 王子文）

(责编：李依环、熊旭)