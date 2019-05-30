浙大新设本科生“图灵班” 招生约60名全程导师引领

人民网北京5月30日电 据浙江大学消息，今年该校将开设本科生“图灵班”，重点培养计算机领域卓越创新人才。该班依托浙大竺可桢学院拔尖人才培养基地，首届约招本科生60名左右，综合采用“三位一体”和“面上招生”两种方式。

实行全程化导师培养

中外院士、图灵奖获得者任导师

浙江大学计算机学院副院长陈为介绍，图灵班由竺可桢学院牵头、计算机科学与技术学院等单位共同建设，具有全科式基础强化、全方位科研训练、全程化导师引领、全球化资源导入、专业化学科培养等“四全一专”特色。

“图灵班致力于5-10年内培养一大批引领计算机行业创新创业的杰出人才，以及能够进入世界顶尖学术科研机构执教的研究人员。”陈为表示，院方希望入选图灵班的学生对计算机等相关学科和专业的科研、创新有浓厚的兴趣，具有长期从事科研活动的潜质。

陈为指出，图灵班实行全程化导师引领的培养模式。目前导师团队包括图灵奖获得者Whitfield Diffie、中国工程院院士陈纯、中国工程院院士潘云鹤、美国工程院院士沈向洋、中国科学院院士吴朝晖及30余位科研专家。此外，每个年级还将配备科研业绩突出的教师作为班主任，同时聘请国外顶尖大学的教学大师和科研人员单独授课。

今年计划招本科生60人

实行“1+3”管理模式

“该班今年计划招收60名左右的学生，实施优秀学生选拔制度，采取‘三位一体’和‘面上招生’两种方式，前者针对今年浙江省‘三位一体’综合评价招生，后者指通过高考招录。” 浙江大学本科招生处长朱佐想谈到。

据悉，图灵班设有计算机科学与技术、人工智能、信息安全三个专业，分别对应于同名的一级学科，入选该班的学生可在其中确认专业。陈为介绍，图灵班的管理模式为“1+3”，即第一年由竺可桢学院统一管理，第二年开始学籍转入计算机学院；培养模式为第一、二年学习基础知识，第三、四年学习专业知识，第四年进行科研实践或境外交流。

陈为表示，图灵班将采用重定向和滚动选拔机制。每个学期结束后，根据学生意愿和实际修读情况，不适合继续在图灵班攻读的同学将被重定向到普通班级（原专业）。在第一和第二学年结束时，分别在全校学生中补充选拔部分优秀学生进入图灵班。（李依环 褚昕岚）

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