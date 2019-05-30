原标题：安徽高考成绩6月23日发布 “两证”丢失经确认后可先进场

昨天下午，市考试院召开新闻发布会，公布2019年高考工作安排相关情况。今年，市区共设22个考点，新增了3个考点。6月23日，省考试院将发布高考成绩。

市区高考报名人数首破三万

据悉，2019年高考全市报名人数70999人，比2018年增加2241人，首次突破七万大关，其中市区报名人数31485人，比2018年增加2753人，首次突破三万大关。

我市高职院校分类考试文化素质考试于3月24日顺利完成。全市报名11842人,录取9544人，市区报名4875人，录取3923人。参加6月份高考的考生共有27417人，较2018年增加1439人，增幅为5.5%。

此外，军队招飞工作于去年9月下旬启动。市县考试机构积极配合招飞部门深入学校进行宣传。目前我市共有81名考生进入保苗名单，其中海军33人，空军48人，总数比去年增加22人。

新增三个考点交通都很便利

据悉，今年高考全市共设6个考区，47个考点。其中市区设22个考点，923个考场。新增合肥五十中西校(贵池路校区)、合肥三中和庐阳中学(固镇路)三个考点。其中合肥三中将作为特殊类型考点，安排申请残疾便利(视觉残疾、肢体残疾、听障等)考场和小语种(日语、西班牙语)考场。

今年的考点安排，我市进行了认真的调研、排查，优选条件好的学校。市直相关部门对全市高考考点周边环境治理均做出了专门安排。市公安局、市教育局联合发出《关于严禁影响高、中考考试各类行为的公告》，为营造良好的考试环境提供了有力保障。

高考成绩于6月23日公布

今年高考时间安排表如下：6月7～8日为全国普通高校招生全国统一考试时间。6月9日上午为内地西藏班藏语文考试时间。6月23日，省考试院发布高考成绩。

6月26～27日，报考文理科本科提前批(包括国家专项、地方专项、自主招生〈含高校专项〉)、高职(专科)提前批的考生网上填报志愿；报考艺术、体育类各批次院校的考生网上填报志愿。6月29日～7月1日，报考普通文理科本科院校第一、二批次的考生网上填报志愿。7月3日～5日，报考普通文理高职(专科)院校的考生网上填报志愿。

“两证”丢失经确认后可先进场

往年高考，总有一些“马大哈”丢失相关证件。市考试院提醒，准考证、身份证丢失后不要慌张。考生一旦丢失“两证”，应直接前往考点，将相关情况告诉本校的送考教师和考点工作人员，考点向市考试院报告后，将调阅考生的照片和身份证信息与考生本人进行核对，确认后考生进场考试，同时家长或送考教师立即去补办证件，准考证到市考试院补办，身份证到公安部门指定地点补办，下一场考试携带补办好的证件考试即可。

市考试院提醒，语文、数学、综合三科开考后15分钟禁止考生进场，外语科目考试开考前15分钟禁止考生进场，各位家长务必提前出行，对照市考试院公布的考点具体地址，以免跑错校区。(记者束芳)

(责编：郝孟佳、熊旭)