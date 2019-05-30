原标题：“高参小”项目系列艺术成果展在京举办

北师大“高参小”项目“童心同梦”系列艺术成果作品展日前在京启动，同时近百名种子教师进行第一期种子教师培训。

学生作品 主办方供图

此次展出的作品中，有学生们的绘画作品、手工作品等等。记者了解到，“童心同梦”北师大“高参小”项目系列艺术成果展由北师大“高参小”项目组和艺术与传媒学院携手项目学校，从2019年5月至2020年5月陆续展出，搭建起共同分享展示的平台，促进学校、教师以及学生的共同发展。

北京师范大学校务委员会副主任陈光巨表示，将积极承担培育好老师的责任，努力让更多学生享受到优质的教育资源。

北京教科院德育研究中心主任、研究员谢春风认为，大学牵手小学，是美育教育的重要实践部分。

清华东路小学校长任红霞感谢北师大“高参小”项目组给予的大力支持和帮助。该校学生代表白梓琂分享了艺术展筹备、制作的过程，表示自己从中锻炼了动手能力、团队协作能力。

据介绍，此次系列艺术成果展将各个项目校在参与北师大“高参小”项目以来，于艺术学科、体育学科中取得的成绩，以及在体美协同下的班主任育人工作等成效展现出来，搭建了“大学”与“小学”、项目校、师生家长与社会“三联动”的美育平台，构筑了全方位美育工作体系，共同促进学生全面发展。

艺术作品展开幕式结束后，北师大“高参小”项目组召开了特色经验交流会暨课题中期汇报会暨种子教师培训启动会。

北师大“高参小”项目组携手11所项目校，从传统文化、美育、体育、课程建设和心理健康教育多个领域引领学校研究其亟待解决的问题和需求。目前，四年的项目实践中，课题研究已经进入中期总结阶段，每所项目校都积累了许多宝贵经验。

项目组邀请了北京师范大学体育与运动学院教授、北师大“高参小”项目体育组首席专家毛振明做主题为“好孩子需要好体育好学校需要好体育好国家需要好体育”的通识培训，阐明体育对于孩子、学校和国家的重要意义，指导学校通过班主任、体育教师、艺术教师的协同合作打造特色体育活动和氛围；北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授陶沙带来以“学生如何学习：科学研究进展及启示”为主题的理论培训；北京师范大学教育学部教育心理与学校咨询所李蓓蕾带来以“班级行为自控——规则的内化”为主题的讲座。

参会的专家和项目校代表在交流和分享过程中碰撞出更多新的思路和观点。

北师大“高参小”项目组负责人表示，今后在实施过程中，将做好项目结题工作并及时总结和推广项目实施中的成功经验，让更多的孩子受益和健康成长。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、熊旭)