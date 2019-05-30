“我们都是追梦人，要抓住新时代的新机遇，在奋斗中书写自己出彩的青春。”5月13日晚，第十届国家督学、江南大学副校长纪志成教授走上讲台，为医学院180余名学生上“形势与政策”课。校领导给学生讲思政课，是江南大学落实高校领导干部深入基层联系学生工作的具体要求，也是学校一直以来重视思政教育传统的生动体现。

在江南大学，讲品行，注重思想引领塑造已不仅仅是思政课老师的事，围绕立德树人这一原点，聚焦学生的成长发展需求，学校进一步深化思政课堂主渠道建设，发挥教师关键作用，在广阔实践中引导学生把小我融入祖国大我、人民大我，内化为人生价值的追寻，打造有力量有温度的思政课。

感受理论的力量

江南大学自2015年开始试点“启拓”教学改革。马克思主义学院副院长徐玉生介绍：“启拓由贯穿教学过程的4个关键词‘问题’‘互动’‘思想’‘优化’的英文单词首字母‘QITO’组合而成，寓意启发学生思维、拓宽学生视野，提升学生自主学习能力和理性思考分析国情和社会现实问题的能力。”

以《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程为试点，把原来的《概论》教材内容整合为16个单元，每个单元3个知识点，实现团队集体备课，分专题授课。2018年由17位马院教师配合每个知识点，录制15分钟教学视频，同年底在“学银在线”慕课平台上线，启动江南大学思想政治理论课线上线下混合教学模式的改革。

徐玉生介绍，线上视频侧重于搭建理论框架，让学生形成对本门课程的整体认识；线下课堂侧重于对重点、难点、热点的讲解，深化学生对内容的把握和理解，同时加强师生互动，有条件的知识点实现“翻转课堂”。线上线下融合补充，改变以往“蜻蜓点水”“囫囵吞枣”的学习，增加思政课研讨互动成分。

为保证视频录制效果，马克思主义学院老师各显所长。80后的郑宇老师是个军事迷，主动挑起“钢铁长城”强军思想单元的录制；70后的万长松老师是研究科技哲学的，选择了美丽中国生态文明单元的录制。“我们力求做到语言亲和，避免生硬说教。”郑宇说。

新颖的网络教学模式受到了学生喜爱。视频上线以来，近半年时间，校内学生浏览量近百万，社会总浏览量达到600万，吸引了省内外10余所学校学生观看学习。

马克思主义学院院长张云霞介绍，在总结《概论》课经验基础上，学校计划在其他思政课程上推广线上线下混合教学模式。

既做经师也是人师

日前，全国首批“双带头人”教师党支部书记工作室、江南大学食品科学与技术国家重点实验室教工党支部书记李兆丰教授走进课堂，结合马克思主义唯物辩证法中“事物的变化发展”原理，为该校2018级食品专业本科学生作了题为“我国食品产业发展现状、趋势、挑战与机遇”专题讲座。

“马克思主义基本原理概论”课程主讲老师潘加军说，将相对抽象的理论讲授与所学专业具体案例分析相结合，是将“思政课程”与“课程思政”有机结合、创新马克思主义基本原理教学的有益尝试。

育人是高校的根本任务，挖掘其他各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，教师既是“经师”更要做“人师”。纺织服装学院开设“教授茶座”，每期邀请一位专业教授与学生面对面，在关心学生学业发展、帮助学生解决实际问题中教育人、引导人。从2018年3月推出至今，已成功举办十一期。

每年开学，面向大一新生的研讨课，学校200余名教授走上讲台，把丰富的人生智慧、卓著的能力素养融入专业启迪，当好学生科学精神与人文情怀的引路人，帮助学生“扣好人生第一粒扣子”。

为充分发挥骨干教师教书育人的示范引领作用，江南大学组织开展了“教师育人工作室”评选活动。首批5个教授团队入选，分布在商学院、理学院、化工学院、数媒学院、纺服学院，未来这些教授团队将坚持思政引领，结合青年教师和学生实际需求，采用课堂内外、线上线下等有吸引力、感染力的工作形式，为师生答疑解惑，结对支持，探索创新育人模式，实现成果共享。

小课堂走向大课堂

“社会是个大课堂，青年要成长为国家栋梁之材，既要读万卷书，又要行万里路。”4月25日，在宜兴市白塔村宜人书院，全国人大代表、白塔村党总支书记欧阳华为江南大学50位师生讲授了一堂生动的思政课。这是江南大学与宜兴市委宣传部共同打造思政课实践教学基地正式挂牌后的“思政第一课”。将高校思政课开进“新时代文明实践”第一线，开到乡村振兴的最前沿，这也是高校思政课的一次全新探索。除了白塔村，同批另有7个思想政治理论课实践教学基地挂牌。

走出校园，通过亲身实践将课本上抽象的道理变成头脑中的真知灼见。2018年暑假，江南大学环境与土木工程学院“大别山扶贫调研”实践团队师生来到安徽金寨，调研老区扶贫建设。在当年由团中央等单位共同主办的社会实践“千校千项”成果评比中，“大别山扶贫调研”暑期社会实践项目入选全国300个“最具影响好项目”。

奋进新时代，青春实践路。江南大学将社会实践工作融入学校人才培养大局、融入学校思政课程改革进程，把大学生社会实践打造成思想政治教育的重要平台和载体。去年以来，以“青春大学习，奋斗新时代”为主题，先后围绕10项重点内容和16项专项计划，组建社会实践团队1486支，16549名青年学生深入基层，足迹覆盖全国30多个省、市、自治区，开展了内容丰富、形式多样的社会实践活动。同时重视社会实践成果的展示转化，结合新生入学，组织开展“实践归来话成长”我的青春故事报告会，宣传实践达人风采，分享实践故事，进一步深化了学生对问题的认知，基本实现覆盖新生转型教育工作诉求。（本报记者 苏雁 本报通讯员 舒媛媛）

(责编：吴梦萱(实习生)、熊旭)