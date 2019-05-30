如何保护和正确填涂高考答题卡

几乎每名考生参加高考前都有过模拟填涂答题卡的经历。不过，笔者在高考监考过程中总会发现：一些考生因忙于解题答题，仿佛忽略了答题卡的存在，导致答题卡破损，后果就是直接影响阅卷机器对某些客观题答案的评判。一些考生因时间吃紧，匆忙填涂、书写答案，结果导致客观选择题答案顺序填涂错位，主观题答案书写到错误的区域。此外，还有考生因答题卡保护不力，遭遇到这样或那样的麻烦。那么，考试过程中，考生应该如何保护答题卡，又该如何填涂和书写好答题卡呢？

保护好答题卡以防意外

高考过程中要保护好答题卡，主要是防止饮用水、汗水和雨水沾到答题卡上，特别是冰冻的饮料瓶，外表会出现冷凝的水滴，如果把瓶子压在答题卡上，很可能使答题卡沾水，轻则影响答案的填涂和书写，重则不能使用。考生最好将饮料瓶放置在自己考桌旁伸手可及的地上。汗水、窗外的雨水也是需要注意的，不可大意。考生还应注意防范自然风和电扇风，以免将答题卡刮到门窗外，这样的情况过去笔者监考时就曾发生过。

考生在解题答题过程中，应将答题卡放在安全的位置，即使是在全神贯注解题时，也不至于无意地“伤害”到它，造成其卷曲和折叠，甚至破损，尤其要防止手肘对答题卡造成的毁损。

填涂答题卡要讲究策略

为了填涂和书写好答题卡，考生可以采用以下方法：

整体填涂：整体填涂法是指填涂答案前，先将答案记在试题卷上，待一道大题或整个一项做完后，再将答案转涂到答题卡上。这样能更好地避免出现涂错。如果涂错需要修改答案，必须轻轻地擦掉原来的填涂答案，且不留痕迹。如留有痕迹，可能会影响阅卷机器对此道题目答案的评判。一道题的答案出现两个涂点，会被视为无效答案。

预先书写排版：预先书写排版法就是在答案正式书写到答题卡上之前，先要设计好如何书写答案，即安排好书写排版。以语文、文科综合等科目为例，有些答案需要用一段文字来答题，因为答题区域是有限的，又不能将答案书写到答题区域线外的空白处，所以考生应该事先考虑好书写答案的排版。

对号入座：对号入座法是指在把答案正式转写到答题卡前，一定要看清答题区域的对应题号，要特别注意对选做题答案的处理。

打补丁：打补丁法是指在已经被书写的答题区域贴上一张答题区域对应大小的白纸块。现在高考考试更加人性化，从关心考生的角度出发，每场考试都备有白纸，万一答错题，但又来不及或不想换答题卡，可用考场备用纸裁成与原答题框大小一致的补丁，小心翼翼地贴上去，然后在补丁上书写答案。最好不要走到这一步，尽管打补丁是允许的，但是要付出宝贵的考试时间作为代价。以前曾有考生考试时向监考员提出打补丁的要求，从比比画画裁纸到小心翼翼贴上补丁（在监考人员的协助下），再到重新誊写原来的答案，这一过程足足耗掉了5分多钟。

需要提醒考生注意的是：答题卡上不要使用涂改液，因为这是违反高考规定的。答题卡上的相关信息，如姓名、准考证号和科目代码等要求书写或填涂的内容，应在监考员的指导下，在正式开考前完成。最后也是最重要的是，考生切记不要填涂“缺考”一栏。（毛里林）

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