10余省份公务员省考笔试放榜 多地披露阅卷过程

今年4月，全国20多个省份扎堆进行了2019年度公务员招录考试，5月以来，多省份密集公布公务员考试的笔试成绩。随着笔试放榜，一些省份也向外界披露了公务员考试的阅卷过程。

多省份公务员省考笔试成绩放榜

今年4月20日，全国有22个省份同日举行公务员招录的“省考”，计划招录人数合计近8万人。但与上年度相比，福建、山东等多个省份今年的计划招录规模，出现了明显下降。

虽然不少省份的招录计划都出现了“缩水”，但本次各地的公务员考试热度似乎并未减退。从岗位竞争来看，据媒体报道，广西、山东、云南等省份最热岗位的竞争都超过“千里挑一”。

进入5月，天津、宁夏、福建、河北等10多个省份陆续公布了2019年度公务员省考招录的笔试成绩。

随着笔试成绩公布，记者梳理发现，包括福建、湖北等多个省份还对今年公务员考试中的违纪违规考生进行通报。

例如，福建省人社厅决定对被国家有关机构判定为雷同卷的4人，予以“其该科目(场次)考试成绩无效”的处理；对考试时使用手机等电子设备拍摄试卷的2人，予以“取消考试成绩，并记入公务员考试录用诚信档案库五年”的处理。

公务员考试阅卷如何进行？多地出招保证阅卷公正

今年的公务员招考启动以来，多地都强调了确保考试的公平公正，那么，如何保障公务员考试笔试成绩公正科学？在公布成绩的同时，多地也介绍了笔试阅卷的工作。

宁夏回族自治区人事考试中心官网披露，考试笔试结束后，所有答题卡在标准化保密室进行封装存放。保密室内实行24小时监控录像，保密室外安排专人值班看管。试卷出、入保密室及扫描工作室严格登记。

同时，该省份的阅卷服务器密码由纪检、组织、人社部门三方分段保管，三方人员同时到场输入后才能启动。阅卷场所装有实时视频监控和手机信号屏蔽设备，阅卷期间，任何人不得将阅卷资料带出阅卷场所，通信工具及与阅卷无关的资料也不得带入阅卷场所。

除了严密的流程外，哪些人参与了公务员考试阅卷工作？在福建，根据当地媒体报道，本次《申论》阅卷从全省抽调阅卷员共204人，其中来自福建省内高校94人，硕士以上学历77人，副教授、高级讲师和中学高级教师以上职称127人。

据介绍，该省《申论》阅卷工作严格安排了六道流程，包括将《申论》答题纸扫描到服务器，对图像和数据进行校验并存储；抽调考生答卷，研究制定评分细则等。

“按照往年的经验，各地的阅卷一般采用双阅卷取平均分的方式，即两位阅卷老师阅同一份试卷，根据每道题分值按比例确定分差。如分差过大，则交由专家组评判，以最大限度地保证评卷工作的公平性。”华图教育公考辅导专家李曼卿表示。

此外，李曼卿介绍，在阅卷过程中，还会进行幕后的速度和评分情况监测，以求避免出现追求速度而忽视质量的问题。另外，每个阅卷员和题目阅卷组的三评率都要合格，否则就要取消阅卷员资格或者整个小组停止阅卷，重新培训讨论和试评合格后再重新开始阅卷，以最大程度减少人为认知差异。

多省份面试时间出炉 公务员面试考些啥？

随着多省份公务员招考的笔试成绩陆续放榜，按照公务员招录的程序，在笔试环节过关的考生接下来就要面临面试选拔，目前，已有不少省份确定了资格审查和面试的时间。

例如，天津市委组织部已发布天津市2019年公开招考公务员面试公告，确定区级及以下机关面试时间为6月1日至6月2日；市级机关、垂直管理机关及审判检察机关面试时间为6月8日至6月9日。

同时，天津发布的公告还提出，面试形式为结构化面谈，及格线为60分，达不到及格线的不予录用。

根据重庆市公务员局此前发布的《重庆市2019年度公开考试录用公务员公告》，该市面试由市公务员主管部门统一组织，各区县党委组织部和市级部门具体实施。面试时间为6月1日至2日。

在内蒙古，根据自治区党委组织部发出的通知，该地共设置两批面试，第一批面试定于6月18日—6月23日；第二批面试的时间则为6月27日—7月2日。

李曼卿介绍，公务员面试一般采取结构化、结构化小组、无领导小组的形式进行面试。重点考查考生的综合分析、人际沟通、应急应变、组织管理、语言表达等方面的能力。

“在各地省考面试中，题型上往往具有较大差别，但各地省考面试和国考面试所考查考生的能力没有什么差异。”李曼卿称。（冷昊阳）

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