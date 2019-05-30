放开手脚，享受劳动快乐（新语）

家庭是劳动教育的重要场所。只有从一根线、一粒米的小事做起，成长的基石才能一层层夯实，人生的扣子才能一粒粒扣紧

小学生会做一日三餐，初中生会煲汤……日前，广州市教育局发布文件，要求将劳动教育提上日程。不久前，上海一所小学还将做家务列入学生家庭作业，定制“家务清单”，家长需要在“家务完成情况”评价表内打分。校长表示，这么做是想鼓励学生学会一些劳动技能。

不得不说，如今的中小学生已经很少主动承担家务。久而久之，劳动教育在全社会的教育观念中也逐渐被忽视和边缘化。

劳动教育的重要性，不言而喻。于学生而言，家庭是劳动教育的重要场所。从叠被子、打扫卫生到洗衣做饭，千万不要小瞧这些身边的生活技能，它们看似琐碎，却是孩子们锻炼自我的第一道门槛。独立自主处理事情的品性和能力，也就从这一伸手一弯腰、一根线一粒米的家务琐事中，得到了培养和激励。孩子们的广阔未来，只有从基础做起、由小及大，生活的“技能包”才能不断充实；由近及远，成长的基石才能一层层夯实，人生的扣子才能一粒粒扣紧、扣好。

换做家长的角度，让孩子承担一些家务，不仅是锻炼孩子，更是一种亲子互动。拿起扫帚跟孩子一起大扫除，点亮灶台手把手教孩子一道番茄炒蛋，既培养了孩子的技能，家长的身心疲劳也能在简单的劳动中缓解，亲子关系在换位思考、相互合作间更是得到了升华。

对于学校而言，把家务列入家庭作业则是探索如何开展好劳动教育的新尝试。去年的全国教育大会强调，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。过去，由于难以被标准化，劳动方面的作业较少被提及。现在，劳动教育的课堂搬回了家，枯燥的习题变成可触摸的生活细节，授课的老师变成每日陪伴的父母，评价的标准也有了可遵循的格式和标准。从学校到家庭，也由此联结成一张共同呵护孩子成长的网络。

如今，教育理念不断更新，培养孩子健全的人格已然成为社会共识。让孩子放开手脚、主动体验劳动之乐，教孩子学会合作、尽享劳动之美，理应成为今后学校和家长共同努力的方向。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)