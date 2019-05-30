留学生学历认证将进入数字时代

本报电 据教育部留学服务中心消息，国（境）外学历学位认证系统将升级改造。新认证系统上线后，将不再为申请者提供纸质认证结果，改为统一发放标准版式文档格式的电子证照认证结果。

这意味着，中国留学生的学历学位认证，开始有了数字版本的“证书”。

新版认证系统上线后，申请者进入中国留学网的留学政务服务大厅就可直接在线办理认证申请。已经进入认证评估流程的申请人也不必担心，认证评估工作仍将正常进行。如果留学生曾在旧版系统中提交过申请，那么还需在旧版系统中查询进度及申请后续服务。不过，旧版认证系统不再接收新认证申请。

教育部留学服务中心提醒，如果有申请者在升学、就业等过程中仍需要纸质认证结果作为存档依据，可自行打印带有电子签章的电子版认证书，经过在线核验后，与原纸质认证结果具有同等法律效力。

除了不再提供纸质认证结果之外，新版认证系统还在以下几方面进行了调整：第一，新系统接入中国政务服务平台，认证系统的中国内地居民注册用户需要通过全国统一身份实人认证。第二，新系统上线后，“开证明”服务也将随之进行调整。例如：不再受理属于仅修读完相关课程，或满足毕业要求，但尚未被正式授予学位的申请。所以，建议留学人员在正式获得学位后再行申请认证；已通过认证旧版认证系统办理“开证明”业务，但尚未申请“换正式”的申请者，仍可登录旧版认证系统申请办理“换正式”等相关服务。第三，通过实人认证的中国内地居民，申请材料中可以不再提交留学期间护照或通行证上距申请日期10年以内的出入境章页面。

（高 佳）

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