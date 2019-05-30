兰星辰：去做交换生 开拓新视野

兰星辰（右二）和同学一起学做韩国拌饭。

3月初，韩国首尔国立大学的樱花开了，繁花将校园渲染得如同一幅美丽的图画，对于想要专心学习的兰星辰来说，这预示着一个好的开端。

初来乍到 惊喜与意外同行

兰星辰是北京大学朝鲜语专业的一名大三学生。今年春天，他参加了北京大学与韩国首尔国立大学的交换项目。

兰星辰兴奋地拎着包来到新宿舍，令他没想到是，还需要进行对于入住规则、安全知识的测试，只有通过考核才能入住。“搬宿舍之前要答完30多页的阅读理解题。这可真是个‘学霸’学校！”

关于参加交流项目的理由，兰星辰这样说：“我希望走出去看看，了解国外的情况，在学习专业知识的同时，提高自己的语言水平。”

来到韩国之后，在交流上也遇到一些困难。他到商店买食品，售货员问他需不需要筷子，他没有听懂“筷子”这个词，就说“不要”。结果回到家后才发现，方便面买来了，却没法吃进嘴里。

“本来我感觉自己的韩语水平还行，但到这里才发现，日常交流还是会遇到一些困难。”这种情形其实比较普遍。兰星辰认为，在国内上课时，学生更注重学术和语法，实际运用比较少，自然对口语化的表达不太了解。

结识新朋友 体验新生活

洗蘑菇、切黄瓜、煎鸡蛋……这些之前没有做过的事情，在来到韩国之后有了初次体验。有一次，兰星辰要和同学一起学做韩国拌饭。他戴上深蓝色的围裙，和来自不同国家的同学围在桌旁，把食材摆放在碗里，淋上韩式辣酱，然后大家一起品尝“胜利的果实”。过程中虽有些手忙脚乱，但是兰星辰却挺满意：“好吃！”

在学习过程中，兰星辰交到了不少朋友。有一位同学来自印度，她对汉语和中国文化很感兴趣，想跟着兰星辰学习汉语。于是，兰星辰和另一位来自四川的同学一起，决定先给她取个中文名字。印度女孩名叫“adidi”。他们反复思考后，给她起了一个亲切易记的名字“竺阿娣”。在四川话里，“阿娣”是“姐妹”的意思，是一种很亲切的称呼；而“竺”则来源于对古代印度的称谓“天竺”。

兰星辰还经常和同学一起外出郊游。3月底，他们来到昌德宫。同行的人来自越南、日本等国家。他们发现，昌德宫里有很多汉字。于是，兰星辰就“临阵”当起了导游，讲解这些汉字的含义，讲述中韩文化的联系。

兰星辰还参加了大学里的中国留学生会，会里的同学互相照顾，非常团结，每学期都举办派对等活动。“我们一起玩‘你画我猜’‘听歌识曲’，不过我的小组实力不够，从没赢得过奖品。”兰星辰有点不好意思地笑着说。另外，他说他平常也会通过微信和国内的朋友保持联系，因此不觉得孤单。

努力学习 严格要求自己

在北京大学读书时，兰星辰对政治学产生了浓厚兴趣。为此他选修了数学、经济学等课程。来到韩国后，兰星辰同样继续选了一些和政治学相关的课程，和当地政治系的同学一起上课。为了更多了解当地社会，兰星辰去做了许多访谈，为后续学业中严格的实证分析做准备。

有一门研究朝鲜政治与社会的课程，除他之外，课上其他同学都来自本地。为了跟上进度，兰星辰每晚都要预习第二天上课的内容。“作为班里唯一的留学生，我总是被点名回答各种问题。我心想，咱不能丢人啊，得给北大和中国学生争光！”他说。

兰星辰以后想继续留学深造。他自学日语，还想学越南语、俄语等。他说：“多掌握几种语言，有助于比较政治学的相关研究，可以阅读更多文献，获得一手资料。”

(责编：郝孟佳、熊旭)