原标题：蓝天花朵同在蓝天下快乐绽放

在新中国成立70周年和人民空军成立70周年的“大日子”里，今年“六一”前夕，空军政治工作部在京举办“空军部队幼儿园《同在蓝天下》主题汇演活动”，表达空军子教系统遍布全国的“蓝天娃”们的喜悦心情。此次汇演有来自空军基层部队蓝天幼儿园的近200名小演员进京参演，他们将和空军蓝天艺术团的300多名小演员一道，用最质朴纯真的歌声和舞蹈，向伟大祖国和强大人民空军表达最真挚的祝福。这是空军“蓝天”艺术品牌为全国小朋友精心打造的一份重量级的节日礼物。

晚会由“祖国的大地幸福多、空军的空天英雄多、我们的蓝天快乐多”三个篇章组成，共同诠释新时代的新一代满怀幸福感和自豪感，为日益强大的祖国和人民空军的建设发展取得的辉煌成就，欢歌起舞的激动心情；也表达了“蓝天娃”们从小立志做好接班人的真挚情感。尽管主题很宏大，但晚会通篇都以紧贴孩子们现实生活体验的小事、小点、小侧面为切入点，举重若轻、娓娓道来，既接地气，又充满了童真童趣。如，《同唱幸福歌》、《我的国 我的家》、《震震天》等节目，将红色基因血脉传承的真情实感深深表达；《战机总动员》、《苗苗的蓝天梦》、《云儿捎去我的思念》、《雏鹰展翅》等节目，将空军子弟情系空天的情感轻轻诉说；《小辫儿甩三甩》、《蓉城印象》、《小篮球大梦想》、《京腔京韵娃娃情》、《我们的祖国是花园》等节目，又把祖国各地蓝天娃们的风采一一展现。晚会融合歌舞、联唱、舞蹈、短剧、朗诵、微型音乐剧等多种形式，结合大气精致的舞台呈现和精巧严谨的编排手法，呈现出一台寓教于乐，精彩纷呈，思想性、艺术性、观赏性俱佳的舞台视听盛宴。

空军蓝天幼儿艺术团创建于1982年，主要组成团员为5至6岁半的小朋友，37多年来先后创编600多个弘扬中华文化的优秀幼儿舞台作品。该团曾连续28年参加中央电视台春节联欢晚会，先后应邀赴香港、澳门特别行政区演出，出访过英国、美国、澳大利亚等多个国家和台湾地区，在联合国总部、联合国儿童基金会、好莱坞明星大道、夏威夷市政厅等世界知名地点进行过专场演出，被誉为“世界上最小的文化大使”。

(责编：李依环、熊旭)