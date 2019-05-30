打造“东城模式”探索小学人工智能教育

5月29日，“2019年小学人工智能学习资源开发与教学实践研讨暨成果发布会”在北京第一师范学校附属小学西校区召开，由北京市基教研中心王振强主任主持。来自全国各地的200余名信息技术教师，共同探讨人工智能教育在中小学的实践与应用。

据了解，2019年，《中国教育现代化2035》发布，提出加快推进信息化时代的教育变革，利用现代技术加快推动人才培养模式改革。北京市东城区积极贯彻落实国家对人工智能教育的战略部署，打造与输出人工智能教育“东城模式”。

北京市东城区教委副主任孔庆亮认为，教育的本质是‘育人’，规划人工智能时代的教育，应对全球人工智能化带来的挑战，要从孩子抓起，让孩子成为未来人工智能社会的主导者。但同时，孔庆亮认为教育部门、学校、家长也要承担起相应的职责和义务。“通过多方努力，真正实现——让教育赋能人工智能，推动中国人工智能技术及应用的发展。”

北京第一师范学校附属小学李婷、171中学附属青年湖小学徐欣彦分别做现场教学。课堂上，学生们通过做游戏、APP体验活动等形式在互动交流中感受人工智能。教师把“传授知识”转换成“探索知识”，把“教课”转换成“探讨”，注重活动，关注感受。（曹雯）

教学现场(东城区教育新闻中心 唐晨/供图)

教学现场(东城区教育新闻中心 唐晨/供图)

教学现场(东城区教育新闻中心 唐晨/供图)

教学现场(东城区教育新闻中心 唐晨/供图)

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)