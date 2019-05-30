北京第二外国语学院中国服务贸易研究院揭牌

5月28日，由北京第二外国语学院、中国国际贸易学会主办的中国国际服务贸易交易会·第十三届国际服务贸易论坛在京举行。论坛上，中国服务贸易研究院正式揭牌，中国国际贸易学会服务贸易专业委员会落地二外，同时发布了《中国国际文化贸易发展报告（2019）》《首都文化贸易发展报告（2019）》等文化贸易蓝皮书系列最新成果。

据悉，中国服务贸易研究院的发展目标是“支撑国家发展战略的理论高地、促进国家服务贸易发展的一流智库、培养国家服务贸易领域精英人才的基地、服务企业国际化战略的咨询平台”。中国国际贸易学会服务贸易专业委员会与中国服务贸易研究院的正式揭牌，一方面代表着以北京第二外国语学院为代表的学术研究团队与高端智库正更好地服务国家战略发展与经济发展格局；另一方面，也见证着在消费升级和经济转型的关键阶段，国际服务贸易与国际文化贸易在促进外贸转型升级，推进供给侧结构性改革的作用愈加重要。

据了解，1981年，其与对外经济贸易部合作设置外经系,成为全国最早开办对外经济合作专业的高等院校,特别是近些年来, 北京第二外国语学院在国际服务贸易与文化贸易研究和人才培养方面取得了新的重要成绩。自2003年起,北京第二外国语学院确立了以国际服务贸易和文化贸易为特色的国际贸易学科建设方向。（曹雯）

中国服务贸易研究院揭牌（北京第二外国语学院/供图）

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