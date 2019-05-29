儿童节来临前，全国校足办送了孩子们一份“大礼包”

人民网北京5月29日电 由全国青少年校园足球工作领导小组办公室（以下简称“全国校足办”）出品，中国首部校园足球科普动画系列片《汪星撞足球》、系列电影科教片《足球梦 中国梦》首映仪式暨全国青少年校园足球示范课教学视频发布活动今日在北京举行。在“六一”儿童节到来之际，全国校足办给广大青少年儿童献上了具有浓浓情意的“节日大礼包”。

有关负责人表示，该系列影片和教学视频的创作，坚持教体融合，锐意改革创新，旨在以活泼多样的方式、丰富多彩的内容，多角度展示足球的文化内涵和运动魅力，用影视作品特有的影响力和感染力，推动校园足球运动的全面普及，引导广大青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

据悉，《汪星撞足球》第一季共40集，本季动画制作耗时一年零两个月，执行团队超过60人，由青少年校园足球专家、教育专家、动画专家等进行内容把控。每集3分15秒，涵盖足球知识、足球历史、足球趣闻、足球技术、校园足球政策解读、德育培养、正确价值观引导等数个维度。6月1日起，该片将在教育部政府门户网站、全国校园足球官方微信公众号等多个渠道进行播出。

此外，系列电影科教片《足球梦 中国梦》共包括《奇幻的足球世界》《足球是圆的》《为什么进球的总是你》《胜利方程式》《抉择时刻》《比赛日》6部。该系列影片融科普性、知识性、观赏性、实用性于一体，涵盖我国足球发展历程、足球竞技精神、足球知识技能、校园足球基础设施建设等多个方面。同时，该系列电影科教片将无偿捐赠给新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏等5个省份的特色足球学校进行观摩学习。

有关负责人介绍，校园足球示范课视频共选拔了34位具有丰富教学经验的足球教师参与拍摄。为保障拍摄质量，项目组对足球教师开展了系统的拍摄培训，并安排足球教学专家进行现场指导。示范课视频将于近期在全国校园足球官方网站和微信公众号上陆续播出。届时，包括校园足球特色学校在内的所有大、中、小学校的师生都可免费学习这一资源。（李依环 曹雯）

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