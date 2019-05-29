西安交大今年拟招生4650人 新增设人工智能学院

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人民网北京5月29日电 “今年西安交通大学招生计划略有增加，在去年4600人的基础上增加50个招生名额，计划招收4650人。”西安交通大学招生办主任、博士生导师訾艳阳教授近日做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》介绍，“同时，获教育部批准的人工智能专业也将正式招生。”

据了解，西安交通大学是中国创办历史最悠久的大学之一，前身是1896年创办于上海的南洋公学，2017年，西安交通大学入选“双一流”建设高校。

新增人工智能学院 可申请跨大类转专业

据訾艳阳介绍，在去年4600人的基础上，今年招生计划增加50个名额，计划招收4650人，学校将进一步加强创新拔尖人才培养的机制。去年从教育部获批了人工智能专业，今年西安交大将以人工智能专业的名称直接面向高考招生。今年学校在电信学部之下设立人工智能学院，作为一个新的工科专业方向，相关领域人才需求量将非常大。除此之外还有以钱学森命名的“钱学森实验班”，今年也加大了在高考直接招生计划的投放。西安交通大学在做好大类招生的同时，会进一步加强创新拔尖人才实验班的培养。

訾艳阳表示，学校在大类招生的改革框架下，将给学生充分的转专业选择权。具体来讲，如果学生对自己被录取到的这个大类专业不满意，进校后可以有一次转专业的机会，同时还可以参加“钱学森实验班”，物理、数学、化学、生物、计算机四个拔尖人才实验班，以及“越杰计划”和人工智能这些特殊班级的校内选拔。相关拔尖人才培养计划，预计在高考招生50%，进校之后再选拔另外的50%。若入学的大一新生对录取专业不满意，进校两周内还有转专业的机会。只要学生能够达到最基本的学业要求，就有资格来申请跨大类转专业。

持续探索人才培养新模式 促进拔尖创新人才培养

訾艳阳介绍，在人才培养方面，西安交大的人才培养特色叫做“起点高、基础厚、要求严、重实践”。学校在国际化、个性化方面还做了一些改革，促使人才培养模式和机制更加符合社会、国家对人才的需要，特别是对创新人才的需要。

此外，西安交通大学还专门打造了一个学生工程训练的梦工场，在这里，学生们可以把自己的奇思妙想，通过学校提供的制造装备变成自己的作品，在这其中还能进一步培养学生的动手能力。西安交通大学还设立了书院制，通过书院和学院之间的密切互动实现第一课堂和第二课堂的交叉融合培养。（何淼 吴梦萱）

(责编：李依环、熊旭)