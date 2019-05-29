原标题：“新媒体主持人校园培养计划”在京启动

由中国文化信息协会大健康文化工作委员会主办，中国传媒大学中国网络视频研究中心、北京电影学院大学生创新创业孵化中心协办，上亿互动(北京)网络科技有限公司承办的“新媒体主持人校园培养计划”公益项目于2019年5月26日在北京正式召开项目启动会。

中国文化信息协会会长黄河浪先生，解放军艺术学院原院长、教授陆文虎先生，中国传媒大学中国网络视频研究中心主任、教授、博士生导师钟大年先生，北京电影学院学生处处长、副教授、硕士生导师王昱华女士，中国传媒大学中国网络视频研究中心秘书长、副教授马铨先生，著名歌手何洁女士，演员谢孟伟先生和社会各界支持公益的嘉宾及媒体朋友，共同见证这场盛事的举行。

“新媒体主持人校园培养计划”是针对当下网络直播的现状而制定的未来主持人培养计划，旨在从公益的目的出发，打造高素质高水平的新媒体主持人队伍，在高校搭建大学生服务平台。

中国文化信息协会会长黄河浪先生指出，我国网络直播的规模达到4亿人次，从最早的YY语音到斗鱼直播、虎牙直播以及如今微博直播，直播行业的发展势头不减，并且出现媒介融合和资源互补的发展趋势。

在这个背景下，纵观直播的参与人群，主要是大学生和青少年等90后和00后等群体，占比量超过总用户的80%，显示了强大的人力优势，这对直播行业来说既是机遇，也是挑战。机遇在于近年来直播已经累积了不少高粘度用户，基础厚实;挑战在于面对庞大的学生群体，如何用寓教于乐的方式正确传递主流价值观，产生积极的社会引导作用，这是行业从业者当下最需要考虑的问题。 因此，“新媒体主持人校园培养计划”项目的应运而生，意义重大。

圆桌论坛环节邀请了中国文化信息协会大健康文化工作委员会副主任刘玮女士，上亿互动(北京)网络科技有限公司创始人咸俊辰先生，著名歌手演员何洁女士，知名主持人马松先生，北师大京师企业家联谊会秘书长、投融中国联盟合伙人梅峰先生等6位嘉宾，以“媒体主播之路未来通向何方?” 为主题，进行讨论。

其中上亿互动(北京)网络科技有限公司作为承办方，承诺将积极助力学子实现主播梦，联合高校共同创建优质的实践平台，为公益贡献自己的力量。

同时，上亿互动（北京）还详细列举了主要举措，通过校企合作，搭建大学生服务平台，包括建立校园网络直播室;校园直播主持人课程培训;优秀校园主播招募与培养;为毕业生提供新媒体主持人实习和实践的机会等，这些措施将极大提升大学生的社会实践能力，增强自信，发掘自身潜力和创造力，有助于他们转变思维，在未来快速融入职场。

同时，随着项目的推进，将对整个直播行业带来前所未有的冲击，高素质人才队伍的引进将逐步提升网络直播主持入门门槛，从而促进直播行业朝着规范化和标准化发展，净化网络发展环境。

为了让这场公益项目更加专业且具有影响力，聘请了知名歌手演员何洁、倪新宇，谢孟伟，主持人马松，新华电竞学院荣誉院长、易未来电竞荣誉创始人黄晓天以及梅峰作为本项目的专家导师;此外，还特邀钟大年先生，马铨先生以及王昱华女士作为本项目的特别顾问。相信有了他们的加入，2019“新媒体主持人校园培养计划”公益项目将以正能量的方向引导、专业的新媒体主持人支持、公益性的校园人才培养大步前行。

新媒体主持人未来发展的正能量以及专业性还将外，还预示着将切实帮助有志向的校园大学生实现梦想，培养更多优秀的新媒体主持人，促进直播行业的繁荣有序发展的目标指日可待!

(责编：冯粒、袁勃)