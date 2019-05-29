层层转发文件难解幼儿园普惠化之惑

公益普惠是学前教育基本方向和发展目标，实现“幼有所育”是社会共同呼声。2018年底，80%的普惠性幼儿园覆盖率目标被明确提出，针对城镇小区配套幼儿园治理工作也随后跟进。当下，幼儿园普惠化改革正在加速推进中，同时面临一些困惑和难点亟待解决。

民办园转普惠园面临成本压力

按照《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定，到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)达到80%。

“民办园大都是租用商铺或者社区居民楼，房租成本高，租金占到幼儿园运营成本的20%以上，甚至达到30%。”东北一民办幼儿园园长告诉半月谈记者。

这也是民办幼儿园面临的共同问题。东部省份一名幼儿园园长介绍，去年该幼儿园建设一家新园，租用面积达1200多平方米，租金50多万元，还有取暖费、水电费、装修费等，前期投入至少要运营四五年才能收回本金。

教师工资也是民办幼儿园的一大开支。“幼儿园的人力资源成本很高。”一名民办幼儿园负责人说。

“如果政府补贴到位，我一定立马签字把幼儿园变成普惠性质，马上就把学费降下来。”一名民办幼儿园投资人说。但是，政府的补贴对于幼儿园巨大的开支来说，往往是杯水车薪。

“2014年9月拿到普惠园证，现在有学生300人，财政生均经费补贴每年300元，一年共9万元，而我们正常运营一年需要200万元左右。现在学校的教师每月只有3500元工资，流动性很大。”一位民办普惠园的园长说。

多位民办幼儿园负责人担忧，如果政府给的扶持力度不够，会影响办园质量。有家长向媒体反映，孩子上的幼儿园在转为普惠园后，虽然学费变少，但一些诸如轮滑、外教课等特色课程被取消。另外，因学费降低，学生蜂拥而至，一些地方入园难问题反而更加凸显。

小区配套园移交难题困扰基层教育部门

城镇小区配套幼儿园建设是扩大普惠性学前教育资源的重要途径，但存在规划不到位、建设不到位、移交不到位、使用不到位等问题。半月谈记者了解到，全国多地教育部门正在摸底城镇小区配套幼儿园，加快推进小区配套园的移交工作，但多名基层教育部门相关负责人均表示“有压力”“很头疼”。

摸清小区配套园“家底”是一名区教育局局长最近正在做的事。她坦言，小区配套园的情况比较复杂，幼儿园园所数和实际小区数有差距，不同小区、不同类型的举办者都会有不同的问题存在。“规范整治时怎么确定是不是规划不到位、配建不到位?”

一名区级教育部门学前教育负责人最期盼的，是明确小区配套园如何回收的细则。“现实情况比较复杂，比如有的小区配套园是私企开发，有的园在开发初期和个体签了协议，教育部门没有这个能力全部回收。”

“小区配套园社会差异比较大，比如城区公办园收费每学期3200元，但有的小区配套园收费则在每学期5000元到13000元，远高于公办园，这种收费差距过大，移交管理过程中，差额怎么补?”一名市教育局负责人认为，目前对高收费的小区配套园来说，每学期收费7000以上的幼儿园比较麻烦，如果是业主共有的相对简单，仅仅是划拨土地的问题容易解决，但是如果产权已经是开发商独有，就比较麻烦。

普惠化改革亟待明确细则，不能层层转发了之

多地教育部门学前教育负责人在采访中坦言，希望中央文件下发后，各地应及时出台相应的配套办法，而不是“层层转发参照”，将具体问题留给最基层的教育部门。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，现在基本明确了幼儿园的发展方向，但普惠园的比例在一些地方落实可能有些困难，主要是和经费投入相关。经过测算，幼儿教育经费的投入要占到整个教育投入的9%才能正常维持发展，如果想大力发展普惠性幼儿园满足社会需要，就还需继续加大幼儿教育经费的投入比例。

一名基层教育工作者认为，普惠性幼儿园得到了大家的普遍认可，市场的作用要充分发挥起来，多元承担，会更具有现实的可操作性。同时，合理制定普惠性的收费标准，在加强监督管理的同时，实事求是尊重市场规律，给予正常的运营空间。

多名教育工作者建议，给予民办园更多优惠政策和补贴，切实减轻民办幼儿园的办园成本。例如，在一定程度上帮助民办园解决房屋租用、装修、教学设备等前期投入，通过生均补贴、开办普惠班等方式，帮助转向普惠性幼儿园的民办园完成3到5年的过渡期。（半月谈记者 周畅 蒋芳 杨思琪）

(责编：吴梦萱(实习生)、熊旭)