重庆理工大学原党委常委、副校长张新益涉嫌严重违纪违法被调查

人民网北京5月29日电 （记者 郝孟佳）据重庆市纪委监委消息：重庆理工大学原党委常委、副校长张新益涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
张新益简历
张新益，男，汉族，1956年7月出生，重庆巴南人，大学本科文化，1975年8月参加工作，1984年5月加入中国共产党。
1975.08—1978.09 四川省巴县陶家公社知青
1978.09—1982.07 重庆建筑工程学院城建系暖通专业学习，获工学学士学位
1982.07—1985.01 重庆建筑工程学院团委干事、副书记
1985.01—1987.09 重庆建筑工程学院团委书记
1987.09—1989.07 西南师范大学政治系思想政治教育专业学习，获法学学士学位
1989.07—1991.09 重庆建筑工程学院党委学生工作部（政教处）副部长（副处长）
1991.09—1994.01 重庆建筑工程学院党委学生工作部（政教处）部长（处长）
1994.01—1995.12 重庆建筑大学房地产管理处处长
1995.12—2000.07 重庆建筑大学副校长
2000.07—2010.12 重庆市城市建设综合开发管理办公室主任
2010.12—2011.07 重庆理工大学副校长
2011.07—2016.07 重庆理工大学党委常委、副校长（2011.12，评为正高级工程师）
2016.07 退休