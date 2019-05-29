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重庆理工大学原党委常委、副校长张新益涉嫌严重违纪违法被调查

2019年05月29日09:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京5月29日电 （记者 郝孟佳）据重庆市纪委监委消息：重庆理工大学原党委常委、副校长张新益涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

张新益简历

张新益，男，汉族，1956年7月出生，重庆巴南人，大学本科文化，1975年8月参加工作，1984年5月加入中国共产党。

1975.08—1978.09 四川省巴县陶家公社知青

1978.09—1982.07 重庆建筑工程学院城建系暖通专业学习，获工学学士学位

1982.07—1985.01 重庆建筑工程学院团委干事、副书记

1985.01—1987.09 重庆建筑工程学院团委书记

1987.09—1989.07 西南师范大学政治系思想政治教育专业学习，获法学学士学位

1989.07—1991.09 重庆建筑工程学院党委学生工作部（政教处）副部长（副处长）

1991.09—1994.01 重庆建筑工程学院党委学生工作部（政教处）部长（处长）

1994.01—1995.12 重庆建筑大学房地产管理处处长

1995.12—2000.07 重庆建筑大学副校长

2000.07—2010.12 重庆市城市建设综合开发管理办公室主任

2010.12—2011.07 重庆理工大学副校长

2011.07—2016.07 重庆理工大学党委常委、副校长（2011.12，评为正高级工程师）

2016.07 退休

(责编：郝孟佳、熊旭)
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