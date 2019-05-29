打造智慧课堂 创建育人新生态

课堂上“玩手机”，86英寸大屏幕是学习阵地，师生角色互换……记者日前走进哈尔滨工业大学的研讨型教室，切身感受了该校的智慧趣味课堂。

走进智慧教室，记者顿觉眼花缭乱：全方位放大声音的吊麦扩声系统，让教师不用麦克风就能实现智能扩声；可拼接、可折叠的“积木桌椅”，让学生可以自由组合，实现教学任意分组、交流，真正成为课堂的主角。

课堂上，手机、电脑成了学习的有效帮手，学生通过爱课堂教学软件，在手机、电脑等移动端进行课前签到，上课随时发送弹幕交流知识点，实时对老师提出的问题进行抢答，并及时提问、测试、交作业。

“在这里，我们能更公平地参与课堂，共享知识点，老师也能更客观、更科学地了解大家对知识点的掌握情况，及时调节教学计划，真正做到了因材施教。”学生王煜说。

在分组研讨教室，桌椅摆放看似很“随意”——自由布置的圆弧形桌椅，配备小组学生机器、应用教学互动软件就产生了更加灵活的师生交互模式。“我可以监看学生屏幕，也随时可以进行屏幕翻转，让学生的屏幕变成主屏幕，让学生直接进行教学演示，师生角色瞬间就实现了互换。”正在上课的教师告诉记者。

哈尔滨工业大学实验室管理与教学条件保障处副处长黄文涛介绍，学校充分发挥信息技术的优势，以智慧教室、数字图书馆等推进教学环境整体改造，全面打造“云+端”一体化泛在教学空间，承载教学内容、教学方法、教学评价等各方面的系统性重塑，助力信息时代以学生发展为中心的人才培养体系构建，服务系列金课优质资源的广泛共享，以信息技术创新教学方法和教学模式的改革。目前，学校已经实现了以数字化、研究型学习为特征的新型课堂教学形态，促进大数据模式下多维度、多主体、可量化的教学评价新体系，创建泛在教学空间充分利用信息技术的育人新生态。

教师授课个性化，学生互动多元化。据介绍，哈尔滨工业大学从2016年开始对教室进行改造，累计投入资金1000万元，改造67间研讨型教室。在前期建设的基础上，该校计划继续加大改造力度，投入4000万元，再增加136间智慧教室。到2025年，计划投入1.2亿元完成整个改造。未来，该校哈尔滨、威海和深圳3个校区将实现课程共享。（衣春翔 曹曦）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)