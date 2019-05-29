“互联网+教育”创新周开幕 探讨教育创新发展趋势

原标题：“互联网+教育”创新周开幕

优质资源可以借助科技实现更大范围的分享，弥补师资和硬件的不均衡，同时也能满足学生的个性化学习需求。5月28日，第五届“互联网+教育”创新周在北京中关村互联网教育创新中心开幕。中国教育学会会长、国家教育咨询委员会委员钟秉林表达了如上观点。

互联网教育行业始于2013年，“互联网+教育”经历了萌芽期、发展期、成熟期，已经由教育创新的新理念之一，发展成为影响国家发展战略的新兴产业。互联网、大数据、人工智能等新兴技术正与教育教学相融合，引发教育变革。

北京开放大学校长、北京师范大学教授褚宏启就“现代化强国建设与学生创新能力培养”这一主题，深入剖析创新能力的内涵意义和培养方式。他认为，创新能力的实现要通过改革基础教育课程、优化教学方法、强化青少年自主思维能力、培养青少年的创新意识等一整套创新人才培养模式来落实，而改善教育的评价和管理体系是培养创新能力的必要条件。

钟秉林认为，实现教育现代化，建成教育强国，是国计民生的重大问题。现阶段“上学难”的问题得到了根本性的缓解，矛盾转变为追求更好的教育。教育信息化可以优化现有教育的结构，提高教育水平和质量。

北京一零一中学教育集团总校校长陆云泉基于学校的探索实践，认为未来的学校应该特别重视个性化和差异化，为每个不同的学生选择适合个体的优质教育，而教育均衡和卓越人才培养之间的一部分矛盾可以通过“智慧教育”解决。

自2015年起，中关村互联网教育创新中心发起并举办了4届教育创新品牌活动。本届创新周将持续9天，除10场主题论坛外，还将举行“迈向中国教育现代化2035”教育创新成果展等系列活动。来自政府、院校、教科研机构、教育企业以及各种社会机构的代表将共同探讨教育创新的发展变化与未来趋势，推动科学技术与教育教学的深度融合。（李新玲）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)