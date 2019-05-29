原标题：只花5分钟，400名中小学生“跑”了几亿光年

选手需要通过望远镜，发现对面墙上的天体照片。

本报讯 日前，杭州市天文学会主办，杭州高级中学承办的杭州市第一届天文嘉年华在杭高钱江校区举行，400名中小学生仅用时5分钟，就“跑”了几亿光年。

在杭高钱江校区体育馆里，5架天文望远镜整齐排列在篮球场一角。一架望远镜前，一个小男孩正用双手小心翼翼地触碰它，并在老师的指导下，先将镜头调成最适合自己的高度和角度，再在镜头下前睁大眼睛，努力搜寻着什么。小男孩的左侧，一队学生已经自觉排好了队，等待接力。

没错，这群小学生正在进行一场特殊的“马拉松”：模拟梅西耶马拉松（是指有组织的天文爱好者在一夜内寻找到尽可能多的梅西耶天体的活动）。5分钟之内，他们要在篮球场的一侧，用天文望远镜观测出“藏”在28米远的墙壁上的22个深空天体图片（星系、星云和星团），并一一对号入座。观测到的天体数目最多的学生，就是这场马拉松的赢家。

活动发起人之一、北外附属杭州橄榄树学校科学老师、杭州天文学会理事长秦鸿翼告诉记者，由于真正的梅西耶马拉松比赛时间为每年三四月份，比赛对中小学生来说难度相对较高，因此他将梅西耶天体照片缩小后挂在篮球场墙上，让同学们在室内就能体会观测天体的乐趣。

在嘉年华上，除了这个人气爆棚的“马拉松”外，还有许多活动。

比如，天文寻宝游戏，选手们在学校各个角落梭巡线索，草丛里，树干上，垃圾箱旁边……都有组委会设置好的天文谜，参赛选手要根据谜面，寻找下一个隐藏线索，通关后才算胜利。比如，星球排排队，组委会先给选手提供一组太阳系内主要天体的彩色照片，随后限时5分钟开始测验，选手要在规定时间内，从一堆天体资料图中辨认正确天体，并依照太阳系排列顺序，对天体进行排序。比如，深空天体猎手，同样采用“现学现测”形式，选手先根据若干张典型的常见的深空天体彩色照片，将天体名称和照片“对号入座”，随后在规定时间内，根据给出的天体照片，给出天体的名称或编号。

“我参加过省、市级的天文比赛，今天不少挑战环节，难度都可以与市赛级别PK了。”一名初一男生表示，想要把这些环节全部玩“通关”，选手必须要具备一定的天文知识基础，外加良好的记忆力和图形理解、联想能力，“我从来没试过一上午记这么多天文知识，感觉既惊险又刺激。”

“没办法，知识点太多，而且只能挑战一次，我们只能利用有限时间赶快记几个天体知识点。”来自杭州天地实验小学的冉冉告诉记者，她手里攥着好几页提前做好的天文笔记，“这还是我第一次参加天文活动，感觉挺好玩的，尤其是用望远镜模拟观测的环节。”

记者采访获悉，第一届天文嘉年华活动已被国际天文学联合会（IAU）列入IAU100周年的庆祝项目之一，并在官网上公布。这也给杭州市天文学会和杭城的众多关心天文科普的老师们打了一剂强心针。

本报通讯员 杨希林

(责编：郝孟佳、熊旭)