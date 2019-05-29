原标题：杭职院学生发明旅行神器 一个行李箱瞬间变成两个大

小箱子变成了大箱子。

外出旅行，难免买些好吃好玩的，到返程整理箱子的时候，很多人都遇到过一个崩溃的事情：原本带的箱子，根本塞不下为亲朋好友带的纪念品，不得不临时再买个新箱子。而杭州职业技术学院大二学生王佳炎给出的解决方法是：自己动手设计制造一个容量能大能小的旅行箱。

在日前举行的浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛上，这个创新又实用的作品获得了一等奖。

与很多年轻人一样，王佳炎爱好旅行，一空下来就喜欢拖着旅行箱四处游玩。每次出门前，有一个问题总是困扰着他：应该带一个大箱子还是小箱子？

去年初，王佳炎带着一个20寸的小箱子去桂林旅游，结果要回家的时候发现，东西根本塞不下了，“这个时候我就想，要是箱子可以伸缩，可以变成24寸的，该多好。”

回到学校，就读工业设计专业的王佳炎，把这件旅行囧事和班里的小伙伴们吐槽了一番，并提出了设计可伸缩旅行箱的想法，“能不能设计出一款根据随身物品增减可以进行容量调节的旅行箱”。

想到了就去试试，王佳炎和小伙伴杨帆、王思佳、叶灵杰立马行动起来，从最开始的调研，到后来的草图绘制、方案修改、最终定稿，到后来的三维建模、首版模型，再到最后选取材质、反复试验、做出成品模型“X-Lite suitcase超伸缩旅行箱”，整个设计过程用了一年多时间。

“我们从大一就开始设计这个行李箱，现在都快要读大三了，产品更新了好几代。”王佳炎告诉记者，“最开始，我们设计的是布料伸缩帘，既不能调节档位，用起来也很费力，马上被否定了。”

现在，最新面世的旅行箱，用的是铝合金的“X”型伸缩支架，根据箱内物品的增减，可以多档调整箱体厚度，进行相应的容量调节，箱体容积可以扩增至收缩状态的两倍，也就是一个箱子可以变为两个箱子那么大。

记者仔细观察了这个“X-Lite suitcase超伸缩旅行箱”，其中的可伸缩机构，主要由“X”型伸缩支架、控档卡条结构及外部风琴防水罩式结构等部分组成，伸缩调节过程顺畅、控档稳定。

目前，这个超伸缩旅行箱已经通过了浙江方圆检测集团股份有限公司的检测认证，获得了行业承认的质量检测报告，还受到了企业的青睐，签订了技术开发合同。

王佳炎透露，箱子在结构方面还在继续完善 ，与他们签订合同的企业主要是面对国外市场，“因为准备作为外贸产品销售，对产品各方面质量要求都非常高，当我们的箱子完善到符合外贸产品的标准后，就会推向市场。到时候，消费者就能在市面上买到这个超伸缩旅行箱了。”

据了解，浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛自今年初启动以来，共有71所高校的1203件作品参加省级复赛，覆盖了全省3万余名大学生。经复赛选拔，共有43所高校的268件作品入围省级决赛。

杭州职业技术学院相关负责人告诉记者，该校除了《X-Lite suitcase 超伸缩旅行箱》获一等奖外，另有《数控机床智能润滑系统》等七件作品获得了三等奖。(陈素萍)

(责编：郝孟佳、熊旭)