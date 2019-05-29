“猎头”荐选高级人才年增幅近三成

人力资源和社会保障部对全国公共人力资源服务机构和经营性人力资源服务机构的统计显示，截至2018年底，全国共有各类人力资源服务机构3.57万家，同比增长18.37％；行业从业人员64.14万人，同比增长9.89％；全年营业总收入1.77万亿元，同比增长22.69％。

人力资源服务业是现代服务业和生产性服务业的重要组成部分。2018年国务院颁布实施《人力资源市场暂行条例》，是中国人力资源要素市场领域第一部行政法规。目前，全国人力资源服务业快速健康发展，为用人单位和求职者提供了高效优质的人力资源服务，为经济高质量发展提供了有力的人力资源服务支撑。

统计显示，各类人力资源服务机构共设立固定招聘（交流）场所3.19万个，同比增长48.51％；建立人力资源市场网站1.33万个，同比增长10.61％。2018年，全国各类人力资源服务机构举办现场招聘会（交流会）23.48万场，同比增长5.29％；现场招聘会提供岗位招聘信息1.14亿条，同比增长9.37％；各类人力资源服务机构通过网络发布岗位招聘信息3.60亿条，同比增长16.84％；通过网络发布求职信息7.29亿条，同比增长16.29％。总的看，2018年人力资源市场和人力资源服务业发展呈现以下特点：

机构数量进一步增长。截至2018年底，全国共有各类人力资源服务机构共计3.57万家，比上一年增长5541家。其中，公共人力资源服务机构5180家，比上一年减少79家；经营性人力资源服务机构30523家，比上一年增加5620家。《人力资源市场暂行条例》鼓励社会力量参与人力资源市场建设，各地按照深入推进“放管服”改革的要求，进一步放宽设立人力资源服务机构的准入条件，大力发展人力资源服务业，推动经营性人力资源服务机构数量较快增长。

行业规模进一步扩大。2018年行业全年营业总收入达到1.77万亿元，同比增长22.69％，连续3年保持20％以上的年增长率，这与中国经济持续稳定发展的趋势是吻合的。随着中国经济进入高质量发展新阶段，人力资源服务新动能不断形成，现代服务业快速发展，催生了对人力资源服务的旺盛需求。

高端业态快速发展。《人力资源市场暂行条例》鼓励并规范高端人力资源服务等业态发展，为提高人力资源服务业发展水平创造了良好发展环境。2018年，高端业态呈现快速发展态势，全国各类人力资源服务机构为329万家用人单位提供人力资源管理咨询服务，同比增长27.52%；举办培训班37万次，同比增长15.63％；高级人才寻访（猎头）服务成功推荐选聘各类高级人才168万人，同比增长29.23％。反映经济高质量发展大量需要各类人才，从而人才培训、寻访、测评的业务快速发展。

人力资源市场配置能力进一步提升。2018年，各类人力资源服务机构共帮助2.28亿人次实现就业择业和流动，为3669万家次用人单位提供了服务，同比分别增长12.52％、15.02％，说明随着人力资源市场体系建设不断推进，人力资源服务业在促进就业创业和优化人力资源配置方面正在发挥越来越重要的作用。

(责编：郝孟佳、熊旭)