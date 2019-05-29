山东强化校企合作 培养“齐鲁工匠”

原标题：山东：强化校企合作培养齐鲁工匠

“我依然记得在学校一间40平方米的小房间里，在学校领导和师长们的教诲和帮助下，我开始了创业之旅，一步一步有了现在的轻扫云集团。”5月10日，在刚刚过去的职业教育活动周中，济南职业学院毕业生曹继鹏回母校与师生共话创业与青春。

这个学生们眼中的“创业明星”实际上只有24岁，然而由他创立的集团已成为营业收入超过100亿元的互联网创业孵化平台。在创业过程中，曹继鹏最感谢的便是学院在思维策略上的软支持，学院为他配备济南市中小企业公共服务中心创业专家委员会主任商敬工作为创业导师，在对接各种资源和协调公司内部管理等方面给予了他很大的帮助。

曹继鹏所在的创业学院由济南职业学院与济南市中小企业公共服务中心、团市委济南青春创业服务中心联合创办，是山东省第一家校企合作创业学院。学院由校内优秀骨干教师和企业资深专家组成校企双导师团队共同授课，学生可以和企业零距离对接，了解企业所需，熟悉企业项目开发流程和行业发展所需的最前沿、最实用技术，成为产学良性互动的典范。

产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式，也是办好职业教育的关键所在。近年来，山东积极创新校企合作方式、健全合作机制、鼓励合作办学，主动对接服务经济社会发展，校企合作“一头冷、一头热”问题初步得到解决。目前，山东全省中、高职平均合作企业数分别为23家、227家。

其中，全面推进现代学徒制是山东建立校企合作长效机制的重要举措。通过校企联合招生、联合培养、一体化育人，每个试点项目支持经费25万元，山东迄今共遴选确定169个现代学徒制试点项目，试点培养学徒8000余名，近400家企业参与，其中，面向新旧动能转换十大产业的学徒6800余名。

山东职业学院紧紧围绕山东新旧动能转换重大工程决策部署，主动对标，学院充分发挥轨道交通办学优势，着力在专业对接产业、培养“齐鲁工匠”、提升社会服务能力方面下功夫，积极为山东省新旧动能转换提供智力与人才支撑。

“学院目前立项国家级现代学徒制专业7个，省级现代学徒制专业3个，省级校企合作一体化办学示范专业2个。”山东职业学院教务处处长于洪永介绍说，“学院还与青岛地铁、济南地铁等现代学徒制试点企业签订培养协议，校企共同进行学校教育与企业培训的一体化设计，校企共同制定人才培养方案、修订专业课程标准，将企业生产经营标准和环境引入教学过程，为合作企业量身定制高素质技术技能人才，工匠精神贯穿教学环节始终，培养一批服务新旧动能转换的‘齐鲁工匠’。”

山东还坚持“以赛促学”“以赛促教”，提高学生就业创业创新能力。2018年，在全国职业院校学生技能大赛、教师教学能力大赛、中职学校“文明风采”活动中，山东的总成绩均位居全国第一名。

“我们要以基础能力建设为抓手，建设高水平职业院校，坚持把发展中职教育作为重要基础，把发展高职教育作为优化高等教育结构重要方式。”山东省教育厅职业教育处处长、一级调研员梁斌言介绍，目前，山东已立项208所省规范化、示范性和优质特色中职学校，占全省中职学校总数的51.9%；建设了25所省技能型高职特色名校，立项37所优质高职院校，占全省高职院校总数的51.3%。

2018年年底，山东省教育厅等11部门联合出台了《关于办好新时代职业教育的十条意见》，着力推动现代职业教育体系建设“再出发”。2019年年初，《国家职业教育改革实施方案》印发，以提升职业教育质量为主线，明确了深化职业教育改革的重大制度设计和政策举措，职业教育迎来新的发展机遇。

梁斌言表示，下一步，我们将以落实《国家职业教育改革实施方案》《关于办好新时代职业教育的十条意见》为主线，进一步提升山东职业院校整体办学水平和发展质量，更好服务经济文化强省建设。（记者 赵秋丽 冯帆）

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