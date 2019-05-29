孩子安全不能掉以轻心（民生观）

孩子安全，不能掉以轻心。该教得教，该管得管，该疏导得疏导

最近，一则视频让人看着挺揪心。只见一名小学生，在32层高楼的天台护栏上攀爬玩耍，跳来跳去。一点防护措施也没有，多危险啊！根据物业调取的监控显示，当天竟有7名学生在天台嬉闹。居民看见了，好心劝阻，孩子竟然反驳：“不关你事”！

可不是瞎担心。前阵子，就有一名网友为拍视频，无任何保护，扒着高楼楼边做引体向上，结果掉下去了，一条命就这么没了，让人心痛！

物业挺给力，立马做出行动，联系了孩子的家长和就读的学校，并表示，会加强天台巡查。挺好挺好，确实应该重视，不能等到悲剧真发生了再弥补，那时候就晚了。这次虽然有惊无险，但对“惊”的隐患，也得排除掉。

不妨从以下两个方面下下功夫，加强管理：

加强安全教育。据说，高楼边缘蹦跳，是孩子在模仿一款游戏。被刺激性吸引，忽略了安全性。孩子还小，不知道轻重，老师和家长都可以好好教一教。而且，还得有针对性。沿海沿河的地区，夏天来临，要做好防游泳溺水教育；山区，要教孩子们爬山如何防坠落。户外活动常遇见的风险有哪几种，分别如何防护，最好请专门人士给讲讲。

做好管理衔接。上述视频的这些孩子，其实处在管理真空地带。离开了学校，又没回家，有监护责任的大人都不知道孩子在干啥。孩子小，自控力弱，知道有风险也有侥幸心理，偏喜欢冒冒险。不能让他们处于“两不管”中。孩子离开学校，家长要知道行踪，做好这个衔接。

另外，还要做好适当疏导。有的孩子，天性好动，不要紧，可以引导。利用周末，给他提供一个正规场所，在有防护的条件下，肆意蹦跳去。在有安全保障的前提下锻炼勇气，才行。

总之，孩子安全，不能掉以轻心。该教得教，该管得管，该疏导得疏导，多管齐下，给孩子一个又安全又可以尽情撒欢的童年。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)