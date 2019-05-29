中国儿童中心启动“六一”儿童欢乐嘉年华

人民网北京5月29日电 （记者 张烁 郝孟佳）中国儿童中心将于5月28日至6月2日推出“喜迎六一 祝福祖国 争做新时代好儿童”主题游园活动，11项活动将连续6天在钓鱼台国宾馆、世界园艺博览会园区、中国儿童中心等3大场地轮番上演。

中国儿童中心立足教育性、把握时代性、着眼趣味性，着力打造主题鲜明、内容丰富、形式多样、互动性强的综合型“六一”儿童欢乐嘉年华，为儿童送上一份有趣又有意义的节日礼物，让广大少年儿童共享祖国荣光、感受生活美好。

据悉，为助力中国儿童的健康成长、全面发展，由中国发展研究基金会、中国儿童中心和中国教育三十人论坛主办的“首届中国儿童发展论坛”将于6月1日在钓鱼台国宾馆举行。论坛以“儿童优先 筑基未来”为主题，旨在聚焦儿童发展、倡导儿童优先，发出权威声音、凝聚社会共识、提供决策参考，增进儿童福祉，促进社会进步，将就供给侧改革照亮幸福童年、乡村振兴奠基阳光起点、新城镇化政策培育新市民、中等职业教育铸就出彩人生、全纳教育呵护特殊儿童等方面进行研讨。

为促进广大儿童参与2019年中国北京世界园艺博览会，培育和践行绿色发展理念，中国儿童中心参与组织开展“我的绿色生活 我的美丽家园”2019“六一”国际儿童论坛主题活动，联合全国15家校外教育机构、国际学校、企事业单位及公益组织，组织近120名中外儿童代表及教师代表参与世园会。6月1日，来自全国调研团队的儿童代表将进行现场交流并展示调研成果，共同发布“绿色生活 美丽家园 从我做起 共担责任”倡议书。

两大分会场之外，中国儿童中心园内还将延续往年传统，继续推出大型游园活动。童声唱响新时代——“六一”儿童音乐嘉年华、春之声·破茧成蝶——蝴蝶创意主题展、“阅享童年”阅读体验活动、兴趣小组活动展示汇、“助力成长”大讲堂、“健康中国 从儿童抓起”营养健康科普活动、“爱科学 爱劳动 创造美好未来”活动、“寻找共同的童年”亲子活动、消防安全体验活动等9大项、30多个寓教于乐的活动，将共同打造北京市内规模最大、活动最多的“六一”国际儿童节游园会。其中，儿童歌曲展演、盛装主题巡游、“爱祖国 连连唱”、“红歌润童心 经典大家唱”“听爷爷奶奶讲那过去的事情”、乐器长廊等活动，将在音乐中营造节日氛围，展现新时代儿童风貌。

家是最小国，国是千万家。注重家庭生活、注重家风、注重家庭教育三位一体，缺一不可，中国儿童中心将邀请多名儿童教育专家，就“如何陪孩子玩”“儿童心理抚养”“童年影响一生”等问题开展家庭教育公益大讲堂和亲子读书活动。此外，中国儿童中心将组织开展“亲子共读 德育童心”故事分享会、“你好，童年”儿童创意秀、“阅享童年”阅读体验等系列活动，借助亲子阅读让书香飘进万家。

(责编：卢静(实习生)、熊旭)