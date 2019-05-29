教育部国际合作与交流司副司长张晋：教育在“一带一路”的建设中具有基础性和先导性

人民网北京5月29日电 28日，由教育部与英国大使馆文化教育处联合发起的“中英大学伙伴服务‘一带一路’项目”在京正式启动，教育部国际合作与交流司副司长张晋认为，教育在“一带一路”的建设中具有基础性和先导性，期待与世界各国在相互学习、相互借鉴、相互交流的过程中实现共同发展。

教育部国际合作与交流司副司长张晋现场致辞 褚昕岚/摄

张晋表示，英国是中国最重要的教育交流与合作伙伴之一，双方在教育领域的合作取得了可喜的进展。中英大学伙伴服务‘一带一路’项目是教育部首个与欧洲国家在‘一带一路’框架下开展的三方合作项目，也是中英在教育领域携手共建‘一带一路’倡议的创新举措，旨在推动中英与“一带一路”国家间建立更广泛的伙伴关系，与“一带一路”沿线国家共同提升能力，共同应对挑战，共同实现发展。

英国文化教育协会中国区主任兼英国大使馆文化教育公使艾琳现场致辞 褚昕岚/摄

英国文化教育协会中国区主任兼英国大使馆文化教育公使艾琳表示，希望本项目可以带动英中两国、亚非两洲扩大教育合作、促进教育交流，从而拓宽和强化国际课堂交流与合作。艾琳期许未来40年，英中两国可以共同开启全新篇章，取得更多突破性的成果。

获选项目负责人参与“通过多边合作实现教育影响力”专题研讨 褚昕岚/摄

据了解，“中英大学伙伴服务‘一带一路’项目”是着重关注和支持提高毕业生就业能力、培养企业家精神和创造力，支持高等教育国际化等方面的项目。该项目吸引了来自马来西亚、菲律宾、肯尼亚、南非等10个国家的参与，首批获得资助的项目涉及医疗保健、食品安全、智能制造、再生能源、全球领导力等多个领域，充分体现和贯彻了广泛交流、深入合作的项目初衷。启动会现场,首批成功入选中英及“一带一路”国家项目的机构代表，汇集一堂，共同见证项目的启动，探讨与展望多方合作的未来前景。（郝孟佳 褚昕岚）

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