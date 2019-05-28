北京航空航天大学2019年招生计划与去年基本持平

人民网北京5月28日电 近日，北京航空航天大学举办校园开放日暨招生信息发布会，为广大考生和家长了解北航招生政策，明晰北航专业培养、学科前景、升学就业等热点问题提供了专业便捷的平台。

北京航空航天大学招生就业处处长马进喜介绍，2018年北航招生大约4000人，2019年招生计划数预计与2018年基本持平，继续实施大类招生，将原31个专业学院的70多个专业方向，依据北航自身发展特点和各专业方向之间的关联情况，整合成为航空航天、信息、理科和文科四个大类和四个示范学院试验班。

北航2019年本科招生专业一览表

大类招生专业和试点示范专业主要区别是定位不同、学生的培养模式不同。

四个大类的考生在录取后，先统一到北航学院学习。北航学院不同于传统的专业学院，是专门为大类招生、大类培养改革而成立的，负责一、二年级学生的培养和管理。

四个试点示范学院的考生在录取后，直接进入高等理工学院、医工交叉试验班、四个示范学院学习，国际通用工程学院、中法工程师学院等四个学院学习，属于小班精英培养。

学校充分尊重学生个人志愿和学习兴趣，经过第一年的大类培养之后，学生在导师的专业指导下，自主选择专业学院继续学习。如果此后的学习中，学生的专业兴趣发生改变，可进行专业转换，转专业不限次数，每个学期都可以申请。

2019年，北航继续实行专业零调剂，如报满志愿，学校可满足考生的专业志愿。从往年统计看，能够基本满足大多数考生的前三志愿。

目前，北航毕业生的整体就业率保持高位99%；本科生升学率高达74.86%，位居全国高校第二；毕业生平均初始年薪统计数字为15.31万元，位居高校前列。

据悉，北航还将于6月24日举办专场咨询会，就志愿填报、投档规则、录取规则等向广大考生及家长进行详细说明。 （郝孟佳 褚昕岚）

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