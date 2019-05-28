2019第二届明德教育论坛朝阳峰会召开

原标题：2019第二届明德教育论坛朝阳峰会隆重召开

百年前，师者为扭转民族命运而育人；百年后，师者为创造民族未来而育人。人才永远是第一竞争力，基础教育永远是教育基石，素质教育则永远是重要课题。

2019年5月25日，第二届明德教育论坛朝阳峰会（以下简称"朝阳峰会"）在辽宁省朝阳市开幕，作为赋能朝阳、辐射辽宁地区的地方基础教育盛会，第二届峰会继续围绕"教育工作者核心素养提升"展开，深入探讨以"培养什么人、怎样培养人、为谁培养人"为核心的基础教育课题，同时更多关注教育实践层面的相关课题。来自辽宁朝阳、阜新的近千名中小学校长、一线教师到会学习。

2018年的首届朝阳峰会上，辽宁省朝阳市人民政府与世纪明德正式签署战略合作协议，约定除每年共同举办以提升辽宁地区素质教育水平为核心的朝阳峰会之外，双方还将共同发掘朝阳及东北区域的优质研学教育资源，打造高标准、高起点、高素质的研学旅行课程，促进区域间素质教育的交流与融合。一年以来，双方基于国家基础教育的发展方向和辽西地区的实际情况，在中小学素质教育、教育工作者核心素养提升等方面共同发力，为地区教育生态建设做出了积极贡献。

"教育需要我们积极面对、妥善解决各种问题，更需要我们在现实中热切地追求理想。我们尝试改变学校和家长的思维模式，把孩子从沉重的书卷中拽出来，带他们观世界、知人生。未来，我们将继续与朝阳市人民政府一道，进一步深挖、整合东北地区的研学教育资源，共同打造优质的研学旅行产品，形成地区研学教育生态圈，让每个辽西的孩子都能有一次意义非凡的研学旅行。"世纪明德董事长、总裁李岩表示。

从2018年合作伊始，朝阳市人民政府就积极扩大朝阳峰会的辐射范围，令其尽可能辐射辽西，进而为辽宁的基础教育赋能；同时，朝阳市人民政府也积极整合地方资源，加大研学课程研究投入力度。与此同时，世纪明德也在布局其教育蓝图，通过与二十多个省市、地区的政府、学校合作，其"最好的课堂在路上"的研学旅行理念与课程体系正在遍地开花，并致力让更多孩子享受研学旅行的过程，受益于自身心灵的成长，通过看到更大的世界而面向更开阔的未来；除此之外，世纪明德亦通过教育论坛等形式，将更多教育资源投入到地方，帮助教育者不断提升自身素养，进而成为真正的育人者。

朝阳位于三省交界，四大文化享誉中外，自古以来便是奋斗不息之地。世纪明德深耕青少年研学教育领域十余年，几近执拗地坚持让孩子行万里路，找到"最好的课堂"。基于对改变基础教育生态的共同愿望，朝阳市人民政府与世纪明德携手共同努力，将创造出极大的社会价值。

教育不息，薪火相传；树德立人，师之责任。想让中国的教育更优质、更多元、更公平，需要政府、企业与广大教育者齐心协力、创新思路，一起把握当下教育的发展契机，着眼未来教育的发展趋势，制定长期的教育战略规划，综合考量、谨慎推进，坚持用优秀的人培养更优秀的人。须知，投身青少年的教育，就是投身民族的未来。

(责编：李依环、熊旭)