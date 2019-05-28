原标题：价值上百万元古画被熊孩子撕坏

原定在5月28日佳士得香港春拍“中国近现代书画”专场上拍的一件画作，26日在预展现场遭遇飞来横祸，被参观预展的一名儿童撕毁。

根据网传现场照片显示，被毁的是该场第1393号拍品——任伯年花鸟四屏之《淡黄杨柳带栖鸦》，该画作的下半截被完全撕断。这件拍品的估价显示为150万至250万港币，目前在佳士得官网，该件拍品显示已撤拍。

此事一出，旋即引起拍卖业内广泛关注和热议。“这个情况我们没碰到过，关键肇事方是个未成年的小孩，我们也关心事情的后续。”诚轩拍卖总经理高虹说。对拍品在预展上的保护措施，高虹说各家公司因展览形式不同，采取的保护措施也不一而足。记者在各家拍卖行的拍卖预展上看到，为了让藏家更近距离地观察拍品，不少画作并没有玻璃层和拦挡保护，有的古玩还可以让观赏者上手体验。

截至发稿时，佳士得方面未对此事作进一步回应。有媒体此前报道，佳士得正与保险方协商，追究及赔偿问题仍未有定论。艺术评论人奚耀艺说，其从佳士得方面了解到的最新进展为保险担责，“（画作）现在是去修了，应该通过装裱能够恢复原样，作品有保险，费用不成问题。没有了解到其他追责问题，只是进行了撤拍和修裱，修复好以后如果看不出痕迹，一般不太会影响这幅画以后的拍卖价格。”

延伸阅读

孩童意外破坏展品并非个案

拍行应谨慎对待孩童观预展

近年来，小朋友意外破坏展品的事情偶有发生。

2015年8月，一名小男孩在观看台北《真相达文西天才之作特展》中不小心跌倒，手压到距今超过三百年的保罗·波尔波拉（Paolo Porpora）画作《花》，令该作品出现了一个破洞，肇事男孩非常自责。后来，这幅作品被修复师紧急修复，小男孩并没有为这次意外而承担赔偿责任。

对拍卖行预展来说，重要拍品基本都有保险。中国收藏家协会学术研究部研究员陈君达说：“此次被毁拍品是投保的，所以拍卖公司第一步还是先跟保险公司协商，看理赔比例和金额。如果拍品没有投保，当事人就要赔了。”

中国书协会员黄祥杰认为，“拍卖会的预展，不比博物馆，展出的作品几乎都没什么保护措施，这样可以方便藏家更清楚地观看作品。有些家长喜欢把小孩带到预展现场接受艺术熏陶，这实在是选错了地方。对艺术真有兴趣的小孩，应该带他们到博物馆、美术馆去，那里的藏品全是经典，更适合学习。”

“曾有拍卖行古董部工作人员穿高跟鞋摔了一跤，手上的瓷器碎了。此后拍卖行就出现了古董部工作人员不能穿高跟鞋的规定。我认为拍卖行可能以后会釆取措施谨慎对待小孩观看预展。”奚耀艺分析道。艺术品市场资深观察人士张晓滨认为，拍卖会预展因场地原因，展品不能全方位保护到位，特别是传统立轴形式，容易被观众损害。“本来家长带小孩看展，给孩子熏陶艺术气氛是好事，但儿童损害艺术品的风险是存在的，以后是否禁止孩童入场，是拍卖公司要考虑的问题了。”（记者 王广燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)