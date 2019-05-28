原标题：人工智能+教育，迈进中小学课堂

5月26日，在第四届全球人工智能技术大会人工智能与媒体融合前沿论坛上，新华网与优必选科技宣布，将围绕中小学人工智能教育开展紧密合作。当前中小学人工智能教育如火如荼，但由主流媒体与人工智能领先企业联手提供解决方案，这在国内尚属少见。

2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，指出“在中小学阶段设置人工智能相关课程”，将人工智能科普教育课程纳入常规教学。2018年8月，教育部印发了《关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》，提出通过开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作，探索人工智能助推教师管理优化、助推教师教育改革、助推教育教学创新、助推教育精准扶贫的新路径，为在全国层面推开人工智能助推教师队伍建设行动，探索模式，积累经验，奠定基础。

新华网融媒体未来研究院院长杨溟（右）与优必选科技首席品牌官谭旻（左）签署合作协议

正是在这一背景下，新华网与优必选科技今日正式签约共同进军中小学人工智能教育领域。与以往媒体和企业之间的合作不同，此次双方的合作将不仅仅局限于内容和市场，还将扩展到技术和产品。双方将围绕中小学特定场景，联合进行产品研发、模式研发、不定期发布科研成果，同时利用各自渠道、资源进行产品推广。双方还将共同投入资源，联合举办全国公益性教师培训与全国中小学人工智能大赛，开展全国中小学人工智能教育社区的建设与运营。未来，双方将在内容、技术、市场、运营等不同方向推进全面、实质性的合作，为中小学人工智能教育注入新活力。

(责编：郝孟佳、熊旭)