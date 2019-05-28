学好数理化 从来不等于贬低文科

每隔一段时间， 关于文科重要还是理科重要的讨论，都会在舆论场上泛起尘埃。最近，两种看似对立的言论再次吸引了人们的注意力：一是一份新闻期刊刊发题为《社会堕落，从贬低文科始》的文章，作者从个人化的视角和经历出发，为贬低文科的社会风气感到痛心疾首；二是南方一座城市的副市长在演讲中表示，有必要重提“学好数理化，走遍天下都不怕”。

结合具体语境，以上两种言论各有所指。比如，针对贬低文科的忧虑，更多地是对历史和现实的一种纠偏，是对过往经验和教训的总结；而在今天重提“学好数理化”，也与当下中国面临的外部环境压力，以及经济转型升级的客观需求存在直接联系。

情绪和口号，能够帮助社会应激性地弥补缺陷，但大幅度的摇摆却会过犹不及。衡量文理科的社会价值，理应避免非此即彼的认知偏见。无论是担忧“贬低文科”，还是主张“学好数理化”，都不应该泛泛地喊喊口号、发发牢骚，而要从社会发展的大格局中进行反思。

在拥有人文社会学科背景的人群中，常常弥漫着一股缺乏自信的情绪。文科生拿自己的专业调侃，已成为网络段子的重要灵感源泉。而一些理工科背景的人由于过早脱离了系统的人文教育，在需要人文社科知识解决问题的场合，往往缺乏判断力。现实中，如果不同学科背景出身的人讨论同一个问题，因为思维方式和习惯的差异，常常“鸡同鸭讲”，让争议沦为口水仗。

为文科“抱不平”，也要减少情绪化的言行。比如，不乏有人以人文社科类岗位就业率低、薪资低为理由，认为文科遭到了贬低，这恐怕倒置了因果。不同岗位的就业率及薪资水平，自然有市场化的调节机制，不太可能因为某个学科被人为地贬低，而造成相应岗位薪资水平降低。在绝大多数情况下，市场能够平衡职位需求。只有少数非市场因素主导的研究性职位，为了“自由而无用的灵魂”，才有必要动用非市场的力量。

而在当下重提“学好数理化”，不能回到功利主义的路子。科学和理性是社会文明的潮流，创新精神更是社会发展的催化剂。然而，重视科学创新并不意味着要倾尽所有社会资源，而人类的理性文明也不只有发展科技一条道路。现代意义上的科学与人文，是殊途同归的。科学发展离不开人文底蕴；而人文学科也在不断注入科学研究方法，让人文关怀更接近社会现实的本质。

文理科的社会认知分野，有学科差异的原因，在很大程度上受高中分文理科教学和高考分科考试的影响。目前，在各地高考改革方案中，陆续提出了取消文理科分科的措施。随着改革深入人心，造成文理科失衡的制度因素被消除，社会的认识无疑会更加全面。

除了制度层面的纠偏，还要主张成熟的社会心态。自恢复高考以来，无论是社会对文理科的态度，还是对具体学科的关注，都经历了很多轮的大起大落。几乎每隔几年都会有一些“明星学科”横空出世，相应地总有一些学科被“打入冷宫”。对待不同学科、不同专业应有恒心和定力，不要总是等到意识到某个领域的欠缺时，才临时抱佛脚地补偿性发展。

其实，在中国社会日趋活跃的当下，“贬低文科”更多地成为伪命题。人文社科对社会发展的驱动作用不断凸显，经济、法律、社会学等学科在各行各业扮演了越来越突出的作用。而在公众心目中，“学好数理化”从来都没有缺席，对科学的信仰，对技术实力的追求，始终是国家走向强盛的必要条件。

一年一度的高考即将来临，高考过后，考生很快要面临学科和专业的重大选择。对于考生而言，不管是选择理工科专业，还是人文社科专业，都应该在充分了解专业特点的基础上，明确个人志向，让决定无愧于心。而泛泛地为文科和理科哪个更重要争个高低，不仅肤浅，更与现实需求脱节。

(责编：王子文(实习生)、熊旭)