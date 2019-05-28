教育大数据与人工智能创新应用论坛在贵州举行

原标题：教育大数据与人工智能创新应用论坛在花溪举行

5月27日上午，2019中国国际大数据产业博览会教育大数据与人工智能创新应用论坛在贵州省贵阳市花溪小学举行。

论坛围绕人工智能、大数据、与学术人才、与教育资源共享、与智慧教育、智慧课堂、智慧校园等，共同探讨教育信息化2.0行动计划、信息技术与教育深度融合、“互联网+教育”平台的建设和发展，力求抓住“数博会”五周年的关键节点，围绕构建“大数据+教育”的价值链不断探索，寻求进一步打开实现教育均衡化、信息化、便捷化的大门。

近年来，花溪区正在推进教育信息化，促进教育均衡化，通过实施全区中小学全光网校园网建设项目，在花溪小学开展多学科综合教学试点，促进创客教育与学科教育的融合，智慧教育建设取得了一定的成效。本届论坛，各位专家、学者的真知灼见将为推进花溪教育事业发展提供强大的动力。

在当天上午举办的论坛上，各位嘉宾分别围绕《大数据分析与学术人才评价系统》《基于人工智能和大数据的教学资源共享模式》、《AI时代的智慧校园建设2.0》《智慧教育与贵州精准扶贫》《技术支持的智慧课堂》等方面进行了主题演讲，介绍各自在人工智能和大数据与教育融合发展、智慧教育、智慧校园等建设上的新经验、新技术、新趋势，为“大数据+教育”的发展建言献策。

当天下午，论坛进入大数据与人工智能创新应用经验交流活动环节。复旦大学博士后理事会副理事长陈泽明，香港大学比较教育研究中心成员李文建，国家中小学督导评估专家、中国教育学会中小学整体改革专业委员会学术委员会副主任陈仕儒，沿河民族中学校长陈禄英，家有在线网络有限公司董事长陈利参与经验交流活动并围绕“教育与大数据”这一主题展开深入讨论。（许国芳 孙操 刘耀锴）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)