第十届中国大学生服务外包创新创业大赛落幕

人民网北京5月28日电（记者 齐志明）智能人脸门禁系统、人脑海马体结构检测与分割、基于大数据环境监测系统……日前，由教育部、商务部、无锡市联合主办的第十届中国大学生服务外包创新创业大赛（简称“服创大赛”）在江苏无锡落幕，历时约7个月的比赛创下多项纪录，江南大学、重庆大学、上海交大等19支队伍荣获大赛一等奖。

服务外包产业是现代高端服务业的重要组成部分，信息技术承载度高、附加值大、增长空间广，已成为促进大众创业、万众创新，推进产业升级的新支撑和新引擎。其中，人才培养是助推该产业高质量发展的重要支撑。

本届大赛吸引了来自复旦大学、武汉大学、中山大学等527所国内院校的3924支团队报名，2397支团队通过审核成功进入初赛，并在国内首次设置西部区域赛。其中985和211院校报名29所和51所，同比增长71%和104%，报名院校数量和覆盖面创历届最好水平，赛事层次明显提高。大赛聚焦信息技术前沿领域，首创企业发包类赛题，200余家企业参与命题，赛题紧贴服务外包产业发展趋势和热点，包括云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联等新技术的应用，有助于探索校企合作协同育人新模式。大赛期间编印的《中国大学生服务外包创新创业大赛经典案例》，将大赛成果应用于实训教学，达到以赛促教、以赛促学、以赛促改的目的，促进高校教育改革。

值得注意的是，本届大赛响应国家“一带一路”倡议号召，加大对海外高校尤其是“一带一路”沿线国家和地区高校的邀请力度。俄罗斯、日本、印度、马来西亚、喀麦隆等国家的大学生在大赛的舞台上与中国大学生同台竞技，为大学生搭建国际性交流平台，推动产业人才培养与国际接轨。

中国高等教育学会副会长张大良表示，竞赛的举办促进大学生对服务外包的了解和关注，推动人才培养与产业发展的互动融合，吸引更多大学生就业于服务外包产业。

据大赛有关负责人介绍，大赛举办十年来共累计吸引海内外1600多所院校、40余万名大学生参与选拔赛，通过建设大学生服务外包创新创业基地，设立创业孵化基金，举办大学生训练营、项目投融资路演等活动，累计为服务外包产业输送了近15万名创新人才。今年2月，大赛成功列入中国高等教育学会发布的“全国高校学科竞赛排行榜评估体系”，成为评估全国高校创新创业人才培养质量的指标之一。

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