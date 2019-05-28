电子科技大学：招生5010名 新增机器人工程等五个专业

人民网北京5月28日电 “电子科技大学今年的招生计划是5010名，在很多省份会有提前招生的专业，请学生和家长关注”，电子科技大学招生办主任林鹏近日做客人民网直播间，详细解读学校的招生政策和专业设置，“新增5个专业，分别是人工智能、机器人工程、无人驾驶航空器系统工程、材料科学与工程、数据科学与大数据技术。”

电子科技大学成立于1956年，是一所以工为主，理工结合，理、工、管、文、医协调发展的多科性的研究型大学。

招生5010名 考生和家长需格外关注新政策

电子科技大学的招生政策相对来说每年比较稳定，但仍然有一些值得考生和家长关注的变化。

第一，今年的招生计划和往年一样是5010名，其中有1460名在电子科技大学（沙河校区）下招生。今年各种特殊类型招生，包括自主招生、保送生、高水平艺术团、运动队等招生人数和招生计划都有所减少，所以在本一批招生计划会相对增加。

第二，电子科技大学有两个招生名称，电子科技大学和电子科技大学（沙河校区），相当于两所学校，有不同的提档分数线。值得注意的是，两者颁发一样的毕业证和学位证。

第三，今年电子科技大学在很多省份有提前招生的专业，包含成电英才拔尖人才创新试验班等，考生和家长需要格外关注。这些志愿和本一批互相不冲突，如果提前批次没有录取，不会影响本一批次的志愿填报。

第四，电子科技大学在平行志愿的省份，提档比例不会超过105%。如果服从专业调剂，并且政体合格的情况下，学校承诺进档不退，原则上予以录取。

实施大类招生大类培养 新增人工智能等五个专业

电子科技大学实施大类招生与大类培养，今年大类招生的专业有17个，另外还有9个试验班以及6个普通专业，共计32个专业。电子科技大学的专业级差是0，考生和家长填报专业志愿的时候，可以大胆填报自己心仪的专业，但仍要有梯度。

学校的特色专业集中在电子信息领域，有几类实验班，第一类是拔尖人才创新试验班，即成电英才计划，提前批进行招生。报考要求裸分成绩即不含任何加分的高考成绩排位在本省在前1200以内。

第二类是复合型管理人才培养试验班，如管理电子工程复合培养试验班，生物信息复合培养试验班，医学、外语、计算机复合培养试验班等，共7个不同方向的互联网+复合培养试验班。

另外，电子科技大学今年新增5个专业，分别是人工智能、机器人工程、无人驾驶航空器系统工程、材料科学与工程、数据科学与大数据技术。

以学生为中心 培育未来创新性引领者

电子科技大学在培养人才方面的理念是以学生为中心，通过通识教育和专业教育的融合，实现学生全面发展和个性发展的融合。学校致力于培养具有家国情怀、全球素养、知识综合及创新能力，能够引领学科前沿、社会经济发展的未来创新性引领者。

学校重视国际化工作，将国际化作为三大核心战略之一，国际化交流的人数呈现持续性、爆炸性增长。2018年，电子科技大学出国交流学习的总人数达到了4068人，占到学生比例30%左右。

学校国际交流项目多样，第一类是国家留学基金委的项目，如麻省理工学院校际合作交流项目；第二类是交换生项目，双方学校学分互认，学费互免；第三类是联合培养项目，如2+2、3+2、3+3、4+1、4+2等；第四类是短期交流或实习的项目。

另外，学校对贫困生实行多项资助政策，包括国奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学、发展性资助、困难补助等等。学校还研发了智慧助学系统，通过大数据分析，如学生的食堂、超市、澡堂、公交消费，准确找到需要资助的学生，在保护学生隐私的前提下，向他们提供资助。

在就业方面，近几年电子科技大学的就业率保持在96%以上。2018年统计结果显示，本科毕业的初始平均年薪为10.6万，学生就业满意度达到99.34%。在深造方面，学校总体深造率是67%，在全国位列第八。绝大部分学生进入国内双一流A类和世界一流学科或科研院所进行深造。出国深造的学生中，近三分之二进入世界QOS排名前50个高校。

(责编：何淼、熊旭)