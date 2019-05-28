原标题：90后海归姑娘返乡养好“上树鸡”

周晶

最高能跳十几米、肉质紧实、吃的是有机饲料、呼吸的是新鲜空气……这是在江西省抚州市临川区嵩湖乡江下村一片1.5万亩的湿地松林里，一年培育着的近600万羽“生态鸡”。白天，鸡在广阔的松林里觅食漫步；夜幕降临，上百万只鸡先后扑腾着一双双“油亮”的翅膀飞上几米高的松枝睡觉。

很难想象，这上万亩大型生态养殖场的主人，竟然是一位90后海归姑娘周晶。

留学生当起“鸡司令”

从小受家庭的影响，周晶对农业有着天然的兴趣。大二时，她到加拿大温莎大学交换学习，攻读工商管理和经济学双学位。加拿大的现代农业，给了她启发。周晶常到当地的家庭农场参观、学习。

不同于家乡小农户自家的圈养模式，加拿大的养殖更讲究标准化和人情味，每个农场都有不同的养殖标准，面向中高层消费者的动物福利养殖和有机饲养模式，更体现了人们对于生活品质和食品安全的追求。通过调研，周晶认定这将是一个趋势，“消费升级，未来我们的生活水平上去了，将不只是满足于吃饱，而是要吃好。”

想要“做点儿不一样的事”，周晶开始了关于“生态养殖”的创业计划，确定了“生态养殖”的大方向。她利用假期，回家乡进行定点调查，结果发现以家乡的条件做水稻比不过东北；要是做果蔬，配送范围有限；而做牛肉，当地多是老黄牛且市场小……

相比之下，抚州以丘陵为主，非常适合养鸡，且空气、土壤和水也能够达到非常好的有机养殖的标准，在国内还有很大的市场空间。2013年回国后，综合有机饲养和动物福利养殖两种养殖模式，周晶决定告别都市生活，进山做“鸡司令”。

这让家人和朋友颇为不解。从事农业十几年，父母认为农业投入大、回报慢，且养鸡并不轻松，奶奶甚至对她说，“送你出国留学就回来养鸡？只有小学文化也能养啊。”

周晶并未将这些话放在心上。起初，由于手里没有资金，周晶将目光转向了父亲在江下村的养殖基地。2008年，禽流感爆发时，养殖基地许多小鸡苗一下子没人敢养，基地金银花苗木移栽后也成了荒山。这次，周晶和父亲购买了湿地松苗，并在松树苗厂附近的一家孵化场以几百元一车的低价收购了第一批鸡苗。

由于养殖技术落后，养殖模式没有形成体系，留存下的鸡种又长期是近亲繁殖，具有一定缺陷，第一批鸡苗的存活率还不到50%，这是一个非常低的存活率。面对技术瓶颈和资金缺口，周晶必须快速找到解决方法。

如果一只鸡吃的饲料都不是有机的，鸡能是有机的吗

参加了当地政府举办的创业大赛后，周晶的“生态鸡”项目吸引到一些技术力量和投资人的青睐。

中山大学教授曹永长主动联系周晶并到她的公司进行调研，帮助周晶进行了鸡种与饲料改良；通过网络，周晶又找到甘肃畜牧工程职业技术学院，对接上了就业办老师，联系农校学员作为储备人才。

2014年，周晶在父母和当地政府的支持下，投资1000多万元，成立了江西省抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司，开始在1.5万亩的湿地松林里投放鸡苗。

致力于生态循环养鸡，周晶不仅对养殖技术进行快速地吸收学习，鸡种改良后，对于鸡苗的照顾也格外细心。在鸡苗饲喂上，她有自己的方法和营养标准，针对不同鸡龄的鸡苗配备不同的饲料配方，以满足鸡群的不同鸡龄生长需求。夏季活动量大时需早晚各喂一次料，而到了冬季，鸡的活动量小，只需早上或中午喂一次。周晶解释，这样的鸡在半饥饿状态下会去觅食林间的牧草，以此作为补充，如此一来，鸡的运动量更大，饮食结构也更合理。

和市场上饲养一两个月就出栏的“速生鸡”不同，生态养殖基地里的鸡，要经过温室育雏、大棚散养、林间散养等多个阶段，其生长周期为150~180天，是一般饲料鸡的三四倍，且根据鸡龄不同，分不同的大棚进行养殖，“我们形象地称之为‘幼儿园’‘小学’‘中学’”。周晶介绍，一般满6周的鸡，便会由半自由放养变为完全投入松林放养。

由于散养的“生态鸡”保持了足够的运动量，且用的是基地自己种植的桂牧1号牧草、黑麦草、松针、生态果蔬、生态水稻及深井水进行喂养，所以肉质紧实，皮下脂肪少，鸡味浓郁，口感远远好于市场上的饲料鸡，尽管价格偏高，但仍受市场追捧。

“虽然成本高，但我们的饲料都拿到了有机认证。”周晶说，“如果一只鸡吃的饲料都不是有机的，那凭什么判定这只鸡是有机的呢？”

让鸡场闻不到臭味

如今在周晶的生态养殖基地，成群的“生态鸡”闻着阵阵松香，自由穿梭林间。“在湿地松下养土鸡，土鸡可以吃草除虫，同时产生鸡粪还能促进湿地松和牧草的快速生长，提高了林地的利用率。”周晶解释，湿地松林为鸡苗提供了良好的饲育条件：在禽流感高发的冬季，林下植被帮助挡风，有利于鸡和人一样保持体温恒定，鸡的抗寒能力强，身体素质好，更不容易生病，“哪怕是下雪，我们的鸡都能在林间来回自由走动。”

要让上百万只鸡栖息的湿地松林里闻不到多少臭味，周晶巧妙地利用了微生物发酵技术。生态养殖场的每个鸡舍内都铺设有锯末、稻壳、有益菌等物质组成的发酵床，通过鸡在发酵床内不断地抓刨，刚产生的鸡粪便就被翻到发酵床的中底部，只需两个小时就能充分发酵。

如果不走循环农业的路子，一个大型养鸡场就可能成为一个大的污染源。近年来，周晶和中山大学技术团队合力打造了“林间种植牧草，林下分区养鸡，鸡粪发酵肥草”的立体循环生态养殖模式，家乡的林地资源得到了合理运用，催生了生态溢价，还建立了一套科学的生态循环系统：将鸡粪发酵成有机肥，增加水稻基地的土壤肥力，稻谷又成了土鸡的饲料；通过雨水将松林里产生的鸡粪污水引流到一旁的人工水塘，并投放一定量的泥鳅和田螺净化养殖污水，同时在水塘里养殖甲鱼，捕食泥鳅和田螺，维持生态平衡；在水库中投放可净化水质的淡水鱼，利用地势将水塘里的水排入水库，经过层层生物净化的水最终又用于灌溉水稻，从而形成一个综合利用的生态食物链循环，实现生态效益和经济效益的有机统一。

为了维持合理的环境承载量，保护土地及植被，周晶还借鉴了羊群轮流换区的养殖模式，将基地划分为不同区域，平均每亩地养殖数量不超过300羽，并且每隔2~3个月就轮转到另一区域进行养殖，利用轮牧制度，牧草和植被有了充足的恢复时间，更利于生态的修复。

根据不同的养殖时间和鸡的上树能力，周晶将“生态鸡”分为三个类别：在地上走的“护林鸡”、能上树但飞得矮一些的“上树鸡”、不仅能上树还能飞上七八米甚至十几米高枝的“飞天凤”，分别对应128元、168元、198元3种价位，其中“飞天凤”的养殖时间最久售价也最贵。

截至目前，“生态鸡”的总销量已达500余万只，仅2018年销售额就达2.39亿元，除了满足当地的需求，还畅销北上广浙等地的20多个城市，并与一些城市的大型进货商签订长期协议。由于产品主打中高端市场，随着生鲜市场不断扩大，农场还与盒马鲜生、天天果园等电商携手，将产品推广到各地城市社区。

2016年年底，周晶还与龙鑫生态养殖公司所在地临川区嵩湖乡合作，对接精准扶贫行动。通过建立多个扶贫养鸡大棚，以免费提供做好防疫的鸡苗，统一供应饲料、兽药，提供技术人员上门指导及统一收购的方式，带动周边贫困户，进行“飞天凤”养殖。一年下来，贫困户在家门口纯收入可达数万元。3年来，她共帮助300余户实现脱贫。（陈卓琼 敖雨璐）

(责编：郝孟佳、熊旭)