2019年高考倒计时10天：这些考试信息要掌握

中新网客户端北京5月28日电(冷昊阳)10天后，2019年度的高考大幕即将拉开。根据教育部此前公布的数据，今年将有超过千万考生走入高考考场。考试临近，这些有关2019年高考的信息，需要考生和家长掌握。

报名人数超千万

5月6日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位联合召开电视电话会议，全面动员和部署做好2019年高考安全工作。教育部部长陈宝生在会上表示，今年高考报名人数超过千万，做好高校考试招生工作使命光荣、责任重大。

此前的统计数据显示，全国高考报名人数经历4年稳定后，在2018年涨至975万人，较2017年增加35万人。

减少对死记硬背的考察

今年4月，教育部发布的《2019年普通高等学校招生工作规定》明确了今年考试时间：

6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。

6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语。

其中，有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。

在考题方面，今年4月，教育部下发的《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》要求，2019年高考命题要充分体现德智体美劳全面发展要求，以立德树人为鲜明导向，减少单纯死记硬背的知识性考察，推动学生关键能力和核心素养在教学和考试中的落地落实，助力高中育人方式改革。

严肃考试纪律 确保考试安全

每年的高考，关于考风考纪、高考安全的话题都是社会关注的热点。今年，又有哪些举措来保障高考安全？

教育部今年4月发布的《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》要求，健全联防联控、齐抓共管的工作机制，集中开展净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、净化考点周边环境、打击替考作弊等专项行动，综合治理考试环境。

同时，通知强调，加强从制卷、运送、保管、分发到施考全过程管理，确保试题试卷绝对安全。加强标准化考点的日常维护和升级，升级完善各项技术措施，严密做好考务组织和考场管理，强化考风考纪监督。

在治理“高考移民”方面，通知要求，加强对“高考移民”的综合治理，依法依规防范和打击违法违规跨省(区、市)获取高考报名资格的行为。

随着高考的日益临近，近日，教育部办公厅下发的《关于严格规范大中小学招生秩序的紧急通知》再次重申，进一步加强高考报名资格审核，加大对“高考移民”的综合治理，严肃查处违法违规获取高考报名资格行为。

多省份录取批次、平行志愿有变化

在今年的高考中，多省份的录取批次、平行志愿填报政策出现了改动。

其中，宁夏将从今年起，调整高考录取批次，将第二批本科录取与第三批本科录取进行合并，调整后，宁夏普通高等学校普通类文理科招生共分为五个批次，即提前批本科、第一批本科、第二批本科、提前批高职(专科)和高职(专科)。同时，该省份还增加了第二批本科考生填报志愿数量和征集志愿次数，最大限度满足考生填报志愿的需求。

北京也在录取批次上进行了调整。其中，本科一批、二批合并为本科普通批，共设置16所平行志愿高校，每个志愿高校设置6个志愿专业；另外，艺术类招生实行分段录取。

此外，四川今年则将本科平行志愿由6个增至9个。

具体来看，今年该省本科第一批、本科第二批、专科批、对口招生职教师资班和高职班均设置9个平行的第一志愿，本科第一批、本科第二批、专科批均设置6个平行的预科志愿；每个学校志愿内设置6个专业志愿和专业调配志愿。

教育部严禁宣传“高考状元”

以往各地的“高考状元”都是外界关注的焦点，不过今年宣传“高考状元”的行为被教育部严令禁止。

在5月6日召开的2019年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，教育部部长陈宝生强调，要严禁宣传“高考状元”、“高考升学率”，加强对中学高考标语的管理，坚决杜绝任何关于高考的炒作。(完)

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