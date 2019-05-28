放学后，黄先群陪一名需要家访的孩子回家。

黄先群说，在课程安排上，福寿村小尽量做到与镇中心校同步，这样孩子们三年级到镇中心校就读后不至于赶不上同班的孩子。图为黄先群在给孩子们上课。

除了教孩子们学好功课，黄先群还承担起照顾孩子们的职责。图为她接上同路的孩子，一起去学校。

黄先群在为一名书包破了的孩子缝书包。

“微小学”虽小，但校舍面积达五六百平方米，塑胶操场、多媒体教学室、音乐室、图书室、厨房等一样不少。“只要还有一个孩子读书，我们就要把福寿村小办下去。”庆元镇中心校校长韦毅说。图为福寿村小目前仅有的5名学生在举行升旗仪式。

黄先群和孩子们一同择菜，准备做午饭。

师生围坐在一起吃午饭。

重庆市南川区庆元镇福寿村小是一所“微小学”，坐落在海拔1000多米的世界自然遗产地金佛山东麓，距离庆元镇中心校有10多公里。黄先群是这所“微小学”里唯一一名老师。

原来的福寿村小是一所有近百名学生的村级完小，随着越来越多的孩子跟随打工的父母进城读书，2005年后福寿村小最多的时候也就七八个学生。但如果撤销福寿村小，村子里需要上学的孩子每天就得走两三个小时的山路到镇中心校上学。今春开学，福寿村小的学生只剩下5个，成了名副其实的“微小学”。

村里越来越多的年轻父母外出务工时把孩子也带进城，留下来的孩子家庭相对贫困，“微小学”也就成了这些孩子们的“留守处”。

黄先群说，看着这些父母不在身边的孩子，就把他们都当成亲生的一样照料。“只要还有一个孩子来这儿读书，我就愿意在这儿坚守下去。”黄先群说。

瞿明斌 文/图

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