湖南 产教融合成果多（加快推进职教改革）

“这根拐杖，蛮有意思的，有定位，能通话，还可以管理健康数据。”湖南省长沙市阳明山庄社区科普馆里，几位老人饶有兴致地试用新产品。这款由长沙民政职业技术学院创新创业团队发明的“智能拐杖”，去年在湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛上荣获一等奖，并亮相第六届中国国际养老服务业博览会。不久，项目就从一纸发明变成了投放到社区试点的实体产品。

这得益于湖南推动校企深度融合、实现职业院校创新创业成果迅速转化的有关举措。2018年，湖南省高职院校新建创新创业孵化基地89个，全省职业院校与企业合作开展成果孵化项目1036个，获得启动资金3000万元，转化项目264个。

从湖南财经工业职业技术学院毕业后，特变电工衡阳变压器有限公司叠片工凌伟，一面在企业里学技术，一面接受学校的跟踪培养，迅速成长为变电设备高级技师，练出一手“叠片”的精湛技艺。他能把10万多片硅钢片叠起来，高达1.7米，底部到顶部的误差能够控制在0.5毫米以内，远低于2毫米的行业标准。

湖南湘绣城企业集团在拓展海外市场的过程中，因生产能力不足，一直受到限制。湖南工艺美术职业学院为集团量身打造“湘绣城班”，采取现代学徒制模式培养湘绣技能人才120名，及时解决企业困境。“院校培养的湘绣人才，为我们拓展海外市场提供了有力的人才支撑”。集团总经理曾应明说。

落实国家职业教育改革实施方案，促进产教融合，湖南一方面鼓励职业院校主动与企业对接，工学结合，改进培养方式；另一方面，积极引导企业定向释放用工需求。目前，湖南高职院校已与1230余家企业开展订单培养、与125家企业联合开展现代学徒制试点，校企共建“湖湘工匠”培养基地764个、员工培训中心120个、工程技术创新中心138个，有效构建起校企人才培养输送机制。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 13 版）

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