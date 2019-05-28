山东 校企互动育人广（加快推进职教改革）

在2018年国家级教学成果奖获奖项目名单中，山东的一所“小学校”——寿光职业教育中心学校榜上有名，其《“校园+田园”新型职业农民培养模式的创建与实践》项目获得一等奖。

县级小城的职业学校，缘何能拿下如此大奖？在校长刘玉祥看来，这是对学校创新应用型人才培养新模式的褒奖。2013年以来，通过实施“校园+田园”分段分重点培养，寿光职业教育中心学校先后培育了新型职业农民3860人，就业率保持在99.5%以上。

这背后，是山东近年来注重职业教育质量提升、建设现代职业教育体系的不懈探索。

2017年初，山东出台了《关于实施现代职业教育质量提升计划的意见》，启动17大重点建设项目，涵盖课程体系、专业建设、产教融合、师资队伍、办学条件等主要办学要素，推动现代职业教育体系建设向纵深突破发展。

在产学互动、校企合作方面，山东鼓励各职业院校根据地方特色，建立体现职业教育特点、灵活多元的教师供给机制，吸引能工巧匠、企业高管走进职业院校。在改革课程体系和加强教师队伍建设的同时，山东积极创新校企合作方式、健全合作机制、鼓励合作办学，主动对接服务经济社会发展，校企合作“一头冷、一头热”问题初步得到解决。日照职业技术学院主动将71个专业压缩到41个，立足日照产业特点，打造了以服务海洋经济和临港产业为主体的特色专业体系。

山东还建立校企对话制度、全面推进现代学徒制、组建多元主体参与的产教联盟，进一步加强产学互动、产教融合。山东职业院校与一些知名大企业建立长期战略合作关系，共同制定人才培养方案，成立师资培训基地，嵌入共同开发的特色课程，开展冠名培养、订单培养，将企业先进的生产服务标准转化为教学标准，实现教育链和产业链有机融合。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 13 版）

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