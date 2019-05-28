思政课有料又有趣（解码·思政课怎么上）

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青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。从学校抓起、从娃娃抓起，在大中小学循序渐进地开设思想政治理论课十分必要。目前，各地各校积极行动、统筹推进大中小学思政课一体化建设。德育教育不仅在课堂里，还在形式新颖的活动中，为学生的成长打好底色。

江苏省盐城市潘黄实验学校内，鲜艳的国旗迎风飘扬，一首师生同唱的《我和我的祖国》，成为校园最亮丽的风景；浙江省台州市大陈岛大陈实验学校开发了学垦荒体验课，安排学生每周1至2个课时投身劳动，种植、施肥、浇水，一件件农家活成了每个学生的必修课；湖北省武汉市青山区钢城第二小学开展“雾里看霾”监测活动，学生们手持激光粉尘仪，定时定点监测记录学校室内外PM2.5、PM10数据，观测粉尘数值变化走向，树立环境保护的意识……如今，像这样形式新颖的德育教育课程，在全国各地不胜枚举。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。怎样把下一代教育好、培养好？从学校抓起、从娃娃抓起，在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思想政治理论课非常必要。目前，各地各校积极行动，统筹推进大中小学思政课一体化建设，推动思政建设内涵式发展，将德育浸润在校园生活的各个方面、延伸到教书育人的各个环节，努力为学生成长打好底色。

完善体系

各学段分工明确又相互衔接

前不久，一场名为“宪法与美好生活”的大中小学政治课程一体化建设探索交流会在上海举行。大学、高中、初中和小学的政治课教师，分别聚焦教学、立足讲台、切磋技艺。

上海久隆模范中学老师张世敏，以“校门口的马路”为起点，引导学生认识“公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利”；华东政法大学马克思主义学院教师叶慧娟则通过提出“我们的权利从哪里来”，引入对权利正当性的辩论……一堂堂教学公开课令人印象深刻。“不同年龄段的教学方式和内容应是不同的，适合学生的才是最好的。目前上海进行的大中小幼德育一体化工作，就是要让各学段在德育上各有分工又相互衔接。”上海市杨浦高级中学名誉校长于漪表示。

中小学推进德育一体化建设，头绪纷繁复杂，从哪里下手最好？“突破口就在完善德育制度体系，提纲挈领做好顶层设计。”教育部基础教育司负责人表示。

2017年，教育部印发《中小学德育工作指南》，中小学德育工作有了新抓手。在此基础上，各地德育一体化工作实施方案稳步推进：北京研究制定《北京市社会主义核心价值观三维度四学段目标体系》，按照学生身心特点和成长规律，在4个学段，从3个维度分别提出具体的育人目标和任务；山东组织专家和学科骨干教师，编制完成了囊括小学、初中、高中17个学科，包括德育课程、优秀传统文化课程、实践活动德育、学科德育四大类的《山东省中小学生德育课程一体化实施指导纲要》；浙江省组织编写《中小学德育课程教学指导意见》和29门学科的《中小学学科德育指导纲要》。

编好教材

发挥出课程德育的最大效益

2017年秋季开学，全国所有义务教育阶段中小学起始年级的孩子，都拿到了“语文”“历史”“道德与法治”3个科目的教育部统编教材。翻开语文课本，“天、地、人、你、我、他”“金、木、水、火、土”等几个大字印在正中，字的上面没有拼音。而以往先学的拼音，被挪到了后面。为什么这样安排？北京大学语文教育研究所所长温儒敏解释：“就是要帮助孩子们建立起对汉字的原初感觉，明确拼音只是学汉字的辅助工具。”

教材中的每处调整，都有讲究：新编历史教材注重史论结合，既促进学生了解祖国的历史文化，增强爱国主义情感，又注重培养学生的唯物史观；新编道德与法治教材更关注知行合一，考虑德育的实效性，在教材中对教师有一个新的定位，即学习活动和学习过程的设计、组织、参与、引导者。

教育部教材局相关负责人表示，三科统编教材坚持德育为先、以德塑魂，突出爱党爱国爱社会主义教育，全面有机融入社会主义核心价值观，努力把好教材与课程的政治关、思想关和质量关，让广大青少年从小就打好中国底色。

编好教材，方能为教学提供遵循。2017—2018年，教育部在东中西部14个省份回访调研，了解义务教育道德与法治教材使用情况，92%的教师对教材表示满意、82%的学生喜欢新教材。按照计划，到2019年时，“部编本”教材将覆盖义务教育阶段所有年级，结束我国义务教育阶段各科教材实行了30年的“一纲多本”政策。此外，高中各学科教材编写修订工作也已启动。

在统编教材基础上，各地各校也依据自身特点和学生实际情况，进一步充实教学内容，发挥出课程德育的最大效益。比如，山西开展“学科渗透德育精品课程”展示活动，将优秀的德育课程作为样本进行推广；湖北利用红色资源优势，开发红色精品课程，构建起“国家+地方+校本”的立体课程结构等。

创新方式

丰富和拓展校内外教育载体

“要让社会主义核心价值观真正融入学生学习生活，成为学生成长成才的内在需求，就要进一步拓展教育载体、丰富育人手段、创新方式方法。”中小学教师们一致认为。

去年5月，一场名为“崇尚英雄 精忠报国”的主题班会活动在全国中小学展开。学生们诵读英雄的革命家书，收集自己家族中不同年代的家书、老物件，崇尚英雄、精忠报国的浓厚氛围在校园里形成。此外，“少年传承中华传统美德”“全国中小学生电影周”等系列主题教育活动，“最美孝心少年”等电视节目，也吸引着全国中小学生的目光。

同时，校外教育空间不断拓展。目前全国共有研学实践教育基地582个、营地40个，基本形成了以营地为枢纽、以基地为站点的研学实践教育资源体系，涵盖各类农业基地、科研院所、知名企业、重大工程基地等，为各地结合研学旅行、团日队日活动和社会实践活动组织学生劳动实践创造了条件。

当代青少年有自己的独特气质，不断创新德育方式，才能让社会主义核心价值观的种子在他们心中生根发芽。

近年来，一些中小学德育工作优秀案例和典型经验脱颖而出：北京市朝阳师范学校附属小学开展“悦行志愿”行动，倡导人人参加一个志愿服务岗位、掌握一项志愿服务技能，引导学生在服务他人、奉献社会的行动中感悟志愿精神；杭州学军中学开展新生“学军第一课”，通过徒步拉练、技能训练、爱国主义讲座等形式，成为学生塑形铸魂的成长洗礼；江西省婺源县詹天佑小学以行促知，利用当地历史遗迹、红色教育基地等，开展加强青少年思想品德的活动……

各种举措取得良好效果。2018年发布的首份《中国义务教育质量监测报告》显示，我国义务教育阶段学生人生价值取向积极，国家认同感高，主流爱党爱国爱人民，具有良好的行为规范。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 12 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)