办一所学院，兴一方产业

再过一个多月，尹作为的挂职就要期满了。作为教育部赴滇西的挂职干部，来自中国地质大学（武汉）的尹作为教授在云南的“极边之城”腾冲扎根两年——本来挂职期一年，被当地恳请多留了一年。

按照中央安排，教育部定点联系滇西边境山区脱贫攻坚，滇西应用技术大学成为“因扶贫而生”的大学，总部设在大理。其珠宝学院坐落腾冲，是保山市属单位。2017年5月，滇西应用技术大学珠宝学院组建之际，尹作为被派来任院长。

新建楼栋错落有致，校园绿化正在进行，3栋实验实训楼投入使用，在校生已有445人——这个初具雏形的珠宝学院，还是“新生儿”。“扶贫大学”怎么建？学生尤其是贫困生就业前景如何？

开放式办学，提供人才智力支撑

腾冲市珠宝协会会长杨儒重新“回炉”，到珠宝学院报班。“我文化水平低，又是野路子自学出身，学习了正规理论和科学觉得‘豁然开朗’，比如水沫玉和翡翠的关系总算弄清了。”杨儒说。其实，如今翡翠市场的从业人员亟须充电，珠宝学院连续办了8期培训班培训300多人，助力行业升级。

玉出云南，主要出在腾冲和瑞丽一带。腾冲市副市长李屏说：“珠宝学院是教育部给我们的‘大礼包’，让行业发展有了人才和智力支撑。”学院开设产品设计、宝石及材料工艺学、工艺美术学科，正合腾冲和滇西的“胃口”。

滇西边境山区是我国14个集中连片特困地区之一，涉及云南10个州市，集少数民族地区和边境地区于一体，贫困面广、程度深。滇西应用技术大学2015年应运而生，采取总部加特色学院的方式开放办学，目前已有珠宝、傣医药和普洱茶3个特色学院，分别位于保山、西双版纳和普洱。

珠宝学院规划面积500亩，建设至今投入近5亿元，主要由腾冲市承担。40个编制、30名教辅后勤人员和59名编制外专业技术人员的薪酬，也基本由腾冲财政承担。教育扶贫见效慢，这笔账怎么算？李屏介绍，保山市和腾冲市两级政府为学院倾尽全力，算的是大账、长远账。她说：“腾冲市主要领导曾说，宁肯少修几公里高速路，也要支持学院建设。”

其实，建设中的珠宝学院已经开始服务腾冲地方发展。云南省打出绿色发展“三张牌”，其中的“健康生活目的地”十分符合旅游后起之秀腾冲的定位。珠宝学院目前的专业设置里，“休闲体育”赫然在列，“运动康复”也正在争取。

腾冲的火山热海闻名遐迩，高热量温泉占到云南的1/3。腾冲有八九十处温泉，或者仅是用作泡澡加旅游，或者白白流走了，深度开发温泉旅游珠宝学院大有可为。搞了一辈子温泉疗养，恒益集团温泉医疗项目负责人李茂达去了法国考察后，才知道温泉产品可以治疗皮肤病、开发化妆品，甚至开发食品和饮料。

因此，腾冲民营企业恒益集团与珠宝学院和省里一家科研院所发起成立了温泉研究院。尹作为说：“作为应用技术型大学，地方需要什么，我们就办什么专业。”

引企引资入校，灵活对接社会

珠宝学院的“应用技术型”风格很鲜明：专业紧盯现实需求，学生实训走出校门，对接社会合作机制灵活，许多老师都有创业和工作经历。学院争取了国家项目资金400万元，刚建成“珠宝质检与实践教学平台”，配备了高精尖的检测设备，翡翠鉴定不再“雾里看花”。尹作为介绍：“这个平台将建成独立的检测鉴定中心，对外服务，实现自己养活自己。”

尹作为坦言，学院的专业“挺烧钱”，办学亟须创新机制。珠宝学院采用“引企、引资、引智”入校，与10多家企业合作，建立“校中厂”实训基地，吸引用人单位赞助优秀在校生。“薪酬由企业开，人才两边上班。”学院组织人事部门负责人说。

与一般学校不同，因扶贫而生的大学里，贫困生比例也高。珠宝学院的建档立卡贫困户学生，占到总数的12%还多，多数学生家庭经济困难。为让贫困生安心就读，学院尽其所能。而学生最关心的，还是毕业后的就业情况。

龙川江上一个水上漂流娱乐项目已运行1年多。据负责人刘朝林介绍，最头疼的是专业人才不足：“目前招的工作人员和筏工大部分是当地农民，普通话说不好，和外地游客难交流，更别说救生技能了。公司有竹筏、橡皮船和动力船等，有游客想自己划橡皮船，因专业员工陪护不足只能作罢。其余的半专业河道，由于缺乏水上运动人才，难以开发。”刘朝林通过和珠宝学院接触，发现学院有休闲体育专业学生，“我们公司就需要二三十人！”

2018年，珠宝学院招了首批休闲体育专业学生，本科专科共计83人。专业有6名老师，在皮划艇、登山、攀岩、户外救援等领域更有所长。教师罗敏介绍，以攀岩运动为例，上海等地中小学普遍开了攀岩课，专业老师十分匮乏。她说：“已经有4个企业来校走访，对毕业生求贤若渴。”

滇西地区虽然落后，但在罗敏眼里，却有独特的户外运动、生态环境和民族文化资源，这些资源无可替代。珠宝学院如今面向云南省内招生，明年面向全国招生。尹作为说，办好“扶贫大学”，关键在于瞄准社会需求培养人才，利用好贫困地区独特的资源，就能为贫困地区装上“发展引擎”。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 12 版）

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