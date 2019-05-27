“人生第一课”公益活动启动 正式推出线上德育教学平台

“人生第一课”公益活动正式启动（姜海龙/摄）

人民网北京5月27日电 昨日下午，“人生第一课”公益活动在北京正式启动。本次活动由中国下一代教育基金会主办，一起教育科技协办，来自中国关心下一代工作委员会、教育部的相关领导，及延安、凉山、北京、上海、广州、深圳等10余地区小学的家长、师生代表共同出席仪式。

启动仪式上，公益活动组委会正式发布我国首个以中小学生德育教材为内容的线上德育教学平台----托比德育课堂。据悉，该平台将紧紧围绕中小学生的学习兴趣和实际情况，充分利用人工智能、大数据等技术手段，将目前各学校现行的德育教学课程转化为学生可行动、老师可指导、家长可参与的线上线下联动的公益活动。

相关负责人介绍，托比德育课堂将在全国10多个省的试点学校中陆续上线，根据学习效果，逐步在全国更多的学校中推广。未来一年，组委会还将通过参与此次“人生第一课”托比德育课堂的后台大数据挖掘，为学校和家长提供更加精准的德育教育解决方案。

《梁氏家风》话剧演员亮相（姜海龙/摄）

仪式上，一场由王强、鄂靖文、凌潇肃等表演的《梁氏家风》舞台剧精彩上演。话剧节选了梁启超在儿孙们成长成人过程中进行教育引导的故事，生动展现了家庭作为孩子人生的第一课堂，对孩子思想品德形成中的终身影响。此外，梁启超的后人梁旋也亲临现场，为孩子和家长上了“人生第一课”。

“参加了今天的活动，特别是观看《梁氏家风》的舞台剧后，我感受到家庭教育在孩子成长过程中至关重要。”沈阳市铁西区雏鹰实验小学裴澜慧的家长谈到，希望孩子成为什么样的人，父母首先要成为什么样的人。从今天起会努力提升自己，让榜样力量不断影响孩子，而不是简单的说教方式。

“今天的活动让我认识到了孩子与家长间，彼此是对方的一面镜子。作为父母应该做孩子的好榜样，帮助孩子从小养成爱国、诚信、宽厚、孝敬等传统美德。从生活点滴做起，和孩子一起学习成长，这样才能帮助他们扣好人生的第一粒扣子。”陕西省汉中市北大街小学学生家长李田接受采访时说。（李依环 卢静 王子文）

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