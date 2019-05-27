屠德展：扎根中国大地 致力服务社会发展

坚毅求索 直面行业难题的创新实干家

第十四届大学生年度人物 屠德展

屠德展，男，中共党员，浙江大学控制科学与工程专业2016级硕士研究生。

两度斩获日内瓦国际发明展最高荣誉：特别嘉许金奖，获第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖（排名第1）、第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖（排名第1）、第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖（排名第1），获省级以上赛事奖励共计13项；发表SCI论文4篇、录用EI国际会议论文1篇；累计申请、授权国家发明专利8项、实用新型专利4项、软件著作权12项……

这位在科技创新道路上直面行业需求、一路过关斩将的研究生，以超乎寻常的毅力和韧劲，诠释了新时代青年的创新活力和使命担当。基于需求的创新、基于创新的创业，他的创新实践和成长之路也为青年学子刻苦攻坚、建功立业提供了示范样板。

刻苦钻研，直面行业重大难题

2016年研究生入学以来，屠德展在导师侯迪波教授指导下，致力于城市供水管网漏损检测系统研究。城市地下管网是城市运转和社会各行业发展的重要基础设施，而管道漏损问题一直是业内难题。由于与传统的管外检测方式不同，在管道内部的环境条件更加恶劣。如何在漏损后快速定位排查漏损位置减少损失，是一项极具挑战性的工作。为了克服这一难题，屠德展全身心投入，勇挑重担，带领团队设计完成了一种全新形态的管道机器人系统。该机器人系统具有精密的机械结构，可在管道中移动，评估沿途的微小泄漏，让传统的管外人工听诊误判漏判的问题得到有效解决。

在损漏检测实验过程中，常常需对管道拓扑结构进行调整。有的管道甚至是大口径铁质材料，重达上百斤。管网结构的每一次更新，屠德展和同学们都要搬运沉甸甸的管道进行组装、测试、运行。在一些模拟泄漏实验中，由于水压过大造成水阀意外脱栓，在冬天被水淋得湿透是时有发生的情况，他和同学们经常搭着湿透的衣服，坚守岗位收集评测数据。“没有付出，就没有回报”，这是屠德展的口头禅，更是他在方寸管道之间、求索创新天地的坚定信念。

科研工作，考验的不仅是体力，还需要“最强大脑”。为了获取真实场景管网数据，屠德展和团队常常驱车百里，在荒郊野外的试验基地开展测试，有时实验一做就是好几天。屠德展却不亦乐乎，“因为我们都热爱它，实验中的每一个小发现、小进展，让我们觉得所有的付出都是值得的”。在此后的数据分析中，漏点的检测与定位是最具挑战性的攻关难点。由于管道的特殊性以及管内机器人的复杂性，既要分析处理管内泄漏声信号中隐含的模式，又要保证检出漏点的位置准确可靠。对此，屠德展反复研究测试，提出了多传感器数据融合方法，提升检测系统可靠性和稳定性，带领着小伙伴们逐个克服困难迈向前方。

科技成果的立体、完善，往往还需要多学科专业同学共同合作，亦或是需要研究者从零基础扎扎实实地自学一门“新学问”。曾经在参加“挑战杯”过程中，为提升系统的人机交互体验，急需开发一个管线三维建模演示系统，但团队里并没有人擅长这一块内容。屠德展便独自学起了一种全新的3D建模框架，在短时间内啃下硬骨头，成功搭建起了系统。最终，圆梦“挑战杯”全国特等奖。

第十四届大学生年度人物 屠德展

花开落地，致力服务社会发展

依托浙江大学工业控制技术国家重点实验室和智能感知与控制实验室，屠德展和他的团队经过三年的积累，不断尝试科技成果转化，提出了城市供水管网漏损检测解决方案，目前已成立创业公司并入驻浙江大学国家大学科技园。

目前城市供水管网的平均漏损率约为15%，有些地方甚至高达20%，流失量普遍偏高。通过屠德展及团队自主研发的管道机器人检测技术，可实现管内微小泄漏的检出，将被测管道漏损率降到10%以内。在第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛以及第十七届全国大学生机器人创业大赛中，屠德展团队均获得了最高荣誉。为了进一步推动科技成果的应用和转化，屠德展走出实验室，过去一年里先后走访宁波、绍兴、舟山等地，深入地方供水企业，实地调查研究，收集企业亟待解决的问题和需求。有企业在做海底管道泄漏检测的时候表示每年要派遣潜水员下海人工检查管道，经济代价不菲，安全风险更高，迫切希望能够通过技术创新进行化解。屠德展把这些需求都一一记录整理，悉心听取一线工程技术人员的问题，并深入交流探讨技术上的改进方案。现已同包括杭州绿洁水务科技有限公司在内的多家供水企业达成合作意向。

创业的难与易，苦与乐，化作矢志不移的创新之梦。2018年，屠德展受邀参加中国科协年会，创业项目得到中国科协主席万钢的高度评价，并表示在水资源紧缺的当今社会，这一方向的科创尝试具有很好的社会引领作用。“即使目前刚刚起步，落地也并非一帆风顺，但仍相信自己的科技发明有一天会在无数个城市的角落之中发光发热。”屠德展如是说。他的目标是，让科技成果走出实验室，真正走向社会、走向行业，切切实实造福人们的生活，推动社会的发展，这也是他科技创新之梦的最终落脚点。

携手同行，让更多同学迈上科创舞台

作为一名新时代的研究生共产党员，屠德展说，希望自己能够发挥一点力量，带动和帮助身边更多的人走向科技创新的追梦之路。在校期间，屠德展发挥自己在科创方面积累的经验和优势，发起并成立了浙江大学学生智慧城市交叉创新俱乐部。该俱乐部吸引了浙江大学不同学科、不同年级的大量优秀本科生、研究生参与响应，通过“以老带新”“交叉创新”的方式和“项目组”竞争制度，组织和支持多支精英团队挑战各类科技赛事，成为学校众多学生科创群体中冉冉升起的新星系。已带领俱乐部成员参与国际级竞赛1项、国家级3项、省市级3项、校级SRTP立项4项，斩获10余项省级及以上竞赛奖项，包括第46届日内瓦国际发明展最高荣誉：特别嘉许金奖、中国电信“天翼云”开发者大赛全国二等奖等，俱乐部孵化项目还被推荐参加浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。

此外，屠德展还投入了大量时间和精力开展科创经验分享活动，活跃校园科创氛围。他积极组织各类分享交流活动30余次，结合自身的参赛经历，从项目选题到竞赛准备，从项目答辩到后期孵化，毫无保留的经验分享已经让数以百计、千计爱好科创的大学生受益。屠德展说，“希望自己成长路上的一点探索和力所能及的绵薄小事，能够‘抛砖引玉’，带动和凝聚更多身边的人以实际行动参与创新驱动发展战略，助力科技强国建设，一步一个脚印，走出青年学子‘创新永不止步’的坚毅步伐！”

(责编：郝孟佳、熊旭)