原标题：中国农大人才培育发展支持计划破“五唯”

记者从中国农业大学获悉，该校聘任首批讲席教授，全面启动“人才培育发展支持计划”，争取在今年年内完成“人才培育发展支持计划”人才遴选、聘任、支持兑现等工作，重点遴选支持一批虽没有“帽子”，但在基础研究领域取得原创性成果，在服务三农一线作出突出贡献，在前沿交叉方向取得突出业绩或具有较大学术潜力的教师，目标是让全校每一位有能力、有意愿为学校事业发展作出贡献的校内人才充分展示才华，实现校内人才和引进人才一同发展、一同支持和一同保障。

中国农业大学校长孙其信表示，“人才培育发展支持计划”包括讲席教授、领军教授、青年新星三个层次人才岗位，覆盖了从青年教师、中青年骨干教师到资深教师的全校各年龄段教师群体，是对校内已有人才的全方位支持。实施“人才培育发展支持计划”，旨在加大力度，引育并举，全面推进实施人才强校工程，通过人力资源机制创新，进一步释放全校教师创新活力。

据介绍，“人才培育发展支持计划”以“振兴三农、振兴农大”为核心使命和责任，旨在改革人才评价方式，改革资源配置方式，通过人才制度和体制机制创新，率先构建新时代具有农业高校特色的人才评价和发展体系；破除“五唯”，突出品德、能力和业绩评价，实行师德一票否决；实行分类评价，推行代表作评价。

为落实“人才培育发展支持计划”，中国农业大学将组织实施“2115”人才培育发展支持工程，即在2019、2020两年，选拔培育支持200名左右高绩效、高贡献、高潜力的教师，支持100个高水平、前沿交叉、多学科融合的教学科研团队，选派100名教师赴海外研修提升，再带动500名教师迈入学校人才储备库，形成梯队合理、可持续发展的“金字塔”人才队伍。

据了解，中国农大将根据人才岗位定位、发展目标，为人才和团队提供全方位、全过程、全覆盖，精准化、个性化发展支持：授予入选学术推荐权、给予创新团队支持等，提供20万—60万元/年的自由支配经费（可用于聘请团队科研助理、财务助理和发放绩效等），50万—150万元/年不等的科研经费，通过人事政策创新，赋予团队负责人招聘权、管理权和考核权，团队负责人可根据团队建设需要自主决定招聘人员，对团队成员进行调整，对团队成员考核结果直接纳入学校常规教师考核，发挥人才在学科建设、学术研究和梯队建设等方面的引领作用。（记者 万玉凤）

(责编：李依环、曹昆)