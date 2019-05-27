8部门联合下发通知 部署“六一”国际儿童节庆祝活动

原标题：全国妇联等8部门联合下发通知 部署“六一”国际儿童节庆祝活动

日前，全国妇联、中央文明办、共青团中央、教育部、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等8部门下发《关于庆祝2019年“六一”国际儿童节的联合通知》，对今年的“六一”活动作出具体部署。

通知要求，组织开展庆祝新中国成立70周年宣传教育活动，在少年儿童中唱响爱党爱国爱社会主义主旋律，让广大少年儿童共享祖国的荣光、感受生活的美好；着眼培养时代新人，广泛开展各种形式的符合少年儿童身心特点的道德实践活动，引导家长树立正确育人观、成才观，使孩子成为好家风的传承者、践行者，推动社会主义核心价值观落地生根；齐抓共管，优化儿童健康成长的社会环境，在全社会倡扬儿童优先、尊重儿童、保护儿童的良好风尚；重点关注贫困地区儿童、农村留守儿童、残疾儿童、困境儿童等特殊群体，为他们多办好事实事。

各地、各部门将在少年儿童中广泛开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、互动性强的宣传教育活动。全国妇联将继续深化“书香飘万家”全国家庭亲子阅读系列活动，并举办“喜迎六一祝福祖国”向新中国70周年献礼主题活动。中央文明办将深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。共青团中央、全国少工委将深入开展“争做新时代好队员”主题实践活动。教育部将会同有关部门开展“家校协同，让孩子健康成长”全国家庭教育主题宣传活动。中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委等部门将继续深化“新时代好少年”学习宣传。文化和旅游部将广泛动员各类公共文化机构组织开展面向未成年人的文化活动。民政部将推动建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。国家卫生健康委将继续实施《健康儿童行动计划（2018—2020年）》。国家广播电视总局将指导全国广播电视媒体做好宣传报道工作。

(责编：李依环、曹昆)