第六届两岸大学生影像联展暨凤凰花季毕业影展在厦大举办

（凤凰花季毕业影展开幕式大合照）

初夏时节，厦大校园里一簇簇凤凰花开的红红火火、浓浓烈烈，而来自海峡两岸的高校师生，收获了他们历时一年潜心创作的成果。在5月26日下午，凤凰花季毕业影展短视频展映及颁奖单元暨闭幕式上，来自华南理工大学的《ICU：小病房，大医者》获得了短视频单元的一等奖。此外，现场还颁发了二、三等奖、最佳创意奖、最佳摄影、最佳剪辑、最佳故事奖和人气奖等奖项。

在场师生观看了获奖作品放映。这些作品中，既有两岸之间普通人的故事，也有坚持不懈、不忘初心的传统手工艺人；既有厦门城市形象展示，又有烟火夜市文化的体现。本次到场的嘉宾有厦门大学新闻传播学院院长余清楚、人民视频对外合作部副主任李毓涵、中国电影电视技术学摄影摄像专业委员会副秘书长胡家榕以及参加影展及获奖的各高校团队。

（厦门大学新闻传播学院院长余清楚）

(中国电影电视技术学摄影摄像专业委员会副秘书长胡家榕：“用写正楷的方式做应用型短视频——工工整整，干干净净的记录”)

(人民视频对外合作部副主任李毓涵：媒体到底需要怎样的短视频？)

厦门大学新闻传播学院院长余清楚在影展最后上台致辞，并宣布凤凰季毕业影展圆满闭幕。

余清楚首先向获奖的同学们表示了衷心的祝贺，也对到场的以及未到场的各位来宾表示感谢。余清楚表示，五月是美好的季节，是凤凰花开的季节。凤凰花象征着凤凰花季毕业影展的活力与生命力。在人民网的工作经验使他深知短视频和移动端的重要性。新一代的学生将来会步入一个以短视频为主要传播方式和表现形式的社会。时代在进步，现在是短视频发展最好的时代。对于新闻传播领域的学生来说，能做短视频的人是最聪明、最有才华、最接地气、最把握未来的人。

余清楚认为，不管是专业还是非专业，都要去接触短视频，尤其是年轻人，更要在这方面做的出彩。此外，余清楚还从学院的高度出发，提出要把厦大新媒体大数据实验中心加强做好，让学生有更好的锻炼机会，让社会对厦大的新传学生都称赞有加。最后余清楚院长表示，闭幕不是结束，而是开始。“凤凰花季毕业影展，我们明年再出发，明年再相会。”

（凤凰花季毕业影展短视频展映及颁奖单元暨闭幕式大合照）

两岸大学生影像联展暨凤凰花季毕业影展的短视频单元是该活动的最后一个单元。凤凰花季毕业影展于5月24日晚在海峡世茂大厦万达影院开幕。这是影展第一次走出学校，走向社会。

厦门大学党委常委、组织部部长、统战部部长孙理，人民视频对外合作部副主任李毓涵，厦门大学党委宣传部副部长楼红英，厦门大学新闻传播学院党委书记郑树东出席了开幕式。还有来自大陆、台湾、香港高校的嘉宾、师生参加了开幕式。

（厦门大学党委常委、组织部部长、统战部部长孙理）

厦门大学党委常委、组织部部长、统战部部长孙理首先在开幕式上致辞，对影展首映式的举办表示热烈的祝贺，对在场师生的到来表达真挚的欢迎。孙理指出，影展真正做到了推动两岸交流。孙理说到，影展的成功举办离不开同学们的努力，离不开对电影有热情，对影视有梦想的青年们。在他们的帮助下，影展的筹办正变得更加成熟完善。今年的影展走出校园来到万达，是为了加强与社会的合作；将短视频搬上人民视频平台，是对“媒体融合”的坚持与发展。

（台湾政治大学钟适芳）

随后，来自台湾政治大学钟适芳老师进行致辞。她表示，前年是她第一次参加影展，感到十分震撼。最让她感动的是，同学们会在咖啡馆交流作品，从中她看到了年轻人对电影的热情，看到了地域之间隔阂的消弭。

本届影展共收到来自大陆和台港澳49所高校作品218部，其中台湾5所高校作品36部。来自厦门大学的《情感动物》、台湾艺术大学的《带妈妈出去玩》、厦门大学马来西亚分校的《小海上吉普赛人》、以及台湾政治大学《我们来拍一部爱情电影》登上当晚的影像联展首映式。5月25日到5月26日，36部影片在厦门大学自钦楼二楼多功能放映厅分为十场集中播放，每一场都吸引了众多的学生前来观看。

（凤凰花季毕业影展开幕式现场）

筚路蓝缕，以启山林。由国家教育部港澳台办支持与指导，厦门大学主办，厦门大学新闻传播学院、两岸关系和平发展协同创新中心、人民视频承办的两岸大学生影像联展暨凤凰花季毕业影展走到了第六个年头。据悉，前五届影展汇集两岸近百所高校的1004部作品，共放映优秀作品244部，两岸高校学生创作团队借影展的平台交流互动，探讨影像创作的可能性与未来方向。六年来，影展筹办不断完善，参展学校逐年增多，入围作品也愈加精湛，影展也成为两岸师生毕业季难忘的经历和连接彼此的纽带。

(责编：李枫、袁勃)