清华“鸿雁、自强”计划：给所有考生圆梦的机会

【访谈实录：清华大学招办主任余潇潇谈2019清华大学招生政策及热点专业】

人民网北京5月27日电 又是一年高考季，高三考生们即将迎来自己人生中的一次大考。清华大学作为广大学子心中向往的目标，近年来在就业升学率与长期就业指导、专业自主选择贫困帮扶等诸多方面发生了显著的变化。近日，人民网教育频道请到清华大学招办主任余潇潇就相关问题为学生和家长做深入解读。

给所有考生圆清华梦的机会：“鸿雁计划”与“自强计划”并行

据余潇潇介绍，上世纪90年代，清华大学就曾提出一个口号：“不让任何一个学生因为家庭经济困难而丧失就读清华的机会。”清华在90年代末、2000年初的时候设立了绿色通道，学生在大学报到的时候，无需提前缴纳学费、住宿费等，可直接通过绿色通道入学。

进入21世纪，清华在对困难生的培养上也有一些新的举措与理念上的更新：不仅着眼于经济上的支持，还关注发展性的资助的提供。清华近几年推出专门针对特困生的计划——“鸿雁计划”，专为学生提供发展性支持，覆盖语言学习类、海外学习交换等。

在招生阶段，清华大学推出针对家庭困难学生的特殊人才招选计划——“自强计划”人才选拔，在边远贫困地区的农村学生，可通过特殊的通道经过清华大学的评审选拔，获得相应的录取优惠政策。

升学和就业：深造率近80%，为学生提供长期就业指导

在2019年发布的全球毕业生QS排行里，清华位列第9。数据表明，2018年清华本科毕业生接近3300人，深造率78.3%，接近80%。其中选择出国留学的学生，超过7成都是在世界排名前50的大学就读，而选择就业的本科生的就业单位主要集中在国家的重点行业和领域内的企业以及高校、政府等。

不仅是毕业后的就业选择，清华更将目光投向了学生的整个职业生涯。在新百年校庆前后，就业中心正式更名为学生职业发展指导中心，助力学生长远的职业发展，帮助学生探索未来职业发展的长期生涯规划。

关注学习发展成效：可多次转专业，自主选择双学位辅修

“清华大学一直非常关注学生学习与发展的成效，不断在为大家增加专业选择度，扩大大家的自主选择的空间。”余潇潇表示，学生至少有3次转专业的机会：新生报到之际便有调整专业的机会；大一和大二春季学期，符合转专业申请条件的学生均可提出转系或者转专业的申请；甚至在完成三年或四年学业之后申请推免研究生时，同样还可以进行专业交叉的推免申请。

此外，清华二学位和辅修专业的选择也较为丰富。数据表明，2019年清华大学总共设立了18个二学位，14个辅修专业供选择。每年选择二学位和辅修专业的学生超过1600人，占比约为每年本科生招生总数的半数。

国际化办学：海外访问人次数达1.6万 海外交流有望覆盖全校

2016年7月，清华大学在国内高校当中首个发布《全球战略》，在去年又成立了学生全球胜任力发展指导中心，通过课程、工作坊、咨询、在线学习等各种各样的形式，将全球胜任力的培养融入到学生在校学习生活当中。

全球胜任力是指在多元国际的文化环境当中，具备有效学习、工作、与人交流和沟通的能力。余潇潇表示，清华希望学生在走向国际舞台的时候能够适应多元文化的特点，具备有理解、尊重和进行跨文化沟通的能力。

此外，清华大学深圳国际研究生院紧紧围绕目前国家粤港澳大湾区的战略、人才储备需求建设而成，是在深圳已有的深圳研究生院和清华-伯克利深圳学院基础上整合提升设立的。新成立的国际研究生院主要围绕能源、材料、医药健康、海洋工程、环境生态等领域培养人才。该院面向世界打造新型的专业学位项目，面向全球吸引优秀的本科生源，培养创新管理人才和技术领军人才。

据了解，2018年全校清华师生海外访问的人次数达到1.6万人，目前本科生中已有近六到七成学生具有奔赴海外学习交流交换的机会，余潇潇表示未来还可能会做到全覆盖。

对于海外留学生，清华十分强调趋同管理和趋同培养。目前清华在校的国际学生有3700人（包括本科生与研究生），其课程、课外活动、学习、生活各方面均须与大陆学生保持一致。

（何淼 曹雯）

(责编：何淼、熊旭)